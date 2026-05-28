Mundial 2026: México endurece medidas sanitarias por alerta de ébola y sarampión durante el torneo

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Ciudad de México se prepara para recibir miles de visitantes durante el Mundial 2026 y, junto con la fiesta futbolera, también refuerza su frente sanitario.

Autoridades locales anunciaron la instalación de módulos de vacunación y vigilancia epidemiológica en puntos estratégicos, como aeropuertos y centrales de transporte, debido a la preocupación por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y el aumento de casos de sarampión en México.

La medida cobra especial relevancia porque la selección congoleña disputará partidos en territorio mexicano, por lo que la prevención ha tomado particular relevancia en medio de la fiebre mundialista.

Emergencia internacional por brote de ébola

El 16 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por el brote de ébola en el Congo y Uganda, causado por la cepa Bundibugyo.

Aunque el virus no se ha detectado en América, la movilidad global que implica un evento como el Mundial obliga a extremar precauciones. El ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales, lo que limita su propagación masiva, pero no elimina el riesgo.

Medidas en la CDMX

La Secretaría de Salud de la capital informó que desde el 3 de junio se instalarán módulos de vacunación contra el sarampión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en centrales camioneras y en espacios públicos vinculados a las celebraciones del Mundial.

Se reforzará la vigilancia epidemiológica con un subcomité especial en el AICM , encargado de detectar casos sospechosos, tomar muestras y aplicar protocolos de aislamiento inmediato.

, encargado de detectar casos sospechosos, tomar muestras y aplicar protocolos de aislamiento inmediato. Se coordinarán filtros sanitarios con la federación para revisar itinerarios de viajeros provenientes de África y recomendar aislamiento preventivo de 21 días en casos de riesgo.

El IMSS y hospitales de alta especialidad ya capacitaron a más de 1,300 profesionales de la salud en protocolos de atención y aislamiento. Además, se actualizaron guías operativas y se adaptaron áreas especiales para posibles emergencias. El secretario de Salud federal, David Kershenobich, aclaró que México no cerrará vuelos internacionales, pero sí reforzará la vigilancia en aeropuertos y fronteras.

Relevancia para el Mundial

La selección del Congo jugará un partido en Guadalajara el 23 de junio, lo que ha encendido las alertas sanitarias. En la CDMX, que será sede de cinco partidos, incluido el inaugural, se espera la llegada de miles de aficionados internacionales, convirtiendo a la capital en un punto crítico de vigilancia.

La campaña de endurecimiento sanitario en la Ciudad de México responde a un doble frente: el brote de ébola en África y el repunte de sarampión en el país. Aunque el riesgo de ébola es considerado bajo, la presencia de la selección congoleña en el Mundial obliga a extremar precauciones para garantizar que la fiesta futbolera se viva con seguridad y sin emergencias epidemiológicas.