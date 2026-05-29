Una baja en la selección: Convocado por Mano Menezes se perderá los amistosos contra España y Haití por lesión

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La preparación de la selección peruana para los amistosos de junio frente a Haití y España sufrió un duro revés inesperado a solo un día de confirmarse la lista de convocados.

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que confirmó que uno de los convocados por Mano Menezes no podrá participar debido a una lesión diagnosticada en coordinación con su club. La noticia llega a pocos días de los partidos y obliga al comando técnico a replantear la defensa.

Uno menos del Cristal

Se trata de Miguel Araujo, defensor de Sporting Cristal, quien quedó fuera de la lista tras confirmarse una lesión que le impedirá estar disponible. El zaguero había sido considerado como pieza clave en la convocatoria, pero ahora deberá enfocarse en su recuperación. La FPF precisó que la decisión se tomó luego de recibir el informe médico del club rimense, que recomendó su desafectación inmediata.

Fechas de amistosos y convocados

La lista de Mano Menezes para estos amistosos incluye a 25 jugadores, con novedades como Matías Córdoba, Rodrigo Vilca y Bassco Soyer, además del regreso de Alejandro Duarte.

Perú enfrentará a Haití el 5 de junio en Miami (EE.UU.) y a España el 8 de junio en Puebla (México), dos duelos que servirán como preparación antes del inicio de Mundial 2026. La baja de Araujo obliga a reforzar la zaga con alternativas como Renzo Garcés, Fabio Gruber y Oliver Sonne, quienes deberán asumir mayor protagonismo.

Las últimas palabras de Araujo

La lesión sorprende porque apenas días atrás, tras la victoria de Sporting Cristal por 2-1 frente al ADT, Araujo había mostrado carácter y autocrítica. "Estamos hartos de que ataquemos veinte veces y nos hagan un gol", declaró, cuestionando la falta de responsabilidad colectiva en el equipo.

El defensor pidió mayor compromiso y advirtió que no bastaba con hablar, sino que era necesario corregir errores en los entrenamientos. Sus palabras reflejaban la intensidad con la que vive cada partido y el liderazgo que buscaba trasladar también a la selección.

La ausencia de Miguel Araujo es un golpe para la defensa peruana, que pierde a un jugador con experiencia y voz de mando. Sin embargo, la convocatoria mantiene opciones jóvenes y experimentadas que buscarán consolidarse en estos amistosos.

La noticia recuerda que las lesiones siguen siendo un factor impredecible en el fútbol y que, a pocos días de enfrentar a Haití y España, la selección deberá demostrar que tiene variantes suficientes para sostener su preparación rumbo al Mundial.