Explota cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, durante una prueba de encendido en Florida

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un cohete no tripulado de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, explotó esta madrugada durante una prueba de encendido en la plataforma de lanzamiento en la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Hasta el momento, la compañía no ha brindado información sobre las causas del incidente y se ha limitado a señalar que se trató de una "anomalía", un término empleado en la industria para referirse a un fallo técnico.

"Hemos experimentado una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal está localizado y a salvo. Iremos informando a medida que sepamos más", escribió la empresa en un mensaje.

Cohete de Blue Origin explota durante encendido

El cohete de Blue Origin, denominado New Glenn, tenía previsto transportar 48 satélites para sumarse a su constelación de sondas Amazon Leo, un proyecto de internet satelital cuyo objetivo es competir con la red Starlink de Elon Musk.

Un video publicado por NASASpaceflight, un canal de YouTube que retransmite lanzamientos desde Florida, mostraba cómo el New Glenn se encendía en la plataforma de lanzamiento antes de estallar en una enorme bola de fuego.

Las espectaculares imágenes de la explosión se encuentran dando la vuelta al mundo por la magnitud del incidente que sorprendió por una gigantesca columna de llamas y humo que iluminó toda la noche.

Blue Origin's New Glenn "No It's Necessary" experienced a RUD at the beginning of a static fire test at LC-36 this evening pic.twitter.com/PDpIdh8Iou — Jerry Pike (@JerryPikePhoto) May 29, 2026

Jeff Bezos tras la explosión: "Un día muy duro"

En un mensaje publicado por la red social X (antes Twitter), Jeff Bezos precisó que la explosión no dejó ninguna persona herida, pero que era demasiado pronto para conocer el origen del problema.

"Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", escribió.

Cabe destacar que en abril, el cohete New Glenn registró un fallo, cuando no logró colocar una carga útil en una órbita segura. El incidente provocó una investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

En conclusión, el fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, calificó lo sucedido como "un día muy duro", pero ratificó el compromiso de la compañía para investigar la anomalía, reconstruir los daños en la plataforma de Florida y volver a poner en órbita el cohete New Glenn para continuar con sus planes de internet satelital.