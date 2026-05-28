EE.UU. e Irán alcanzan un acuerdo preliminar para extender alto al fuego: Falta la aprobación de Trump

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos e Irán alcanzaron acuerdo preliminar para extender el alto al fuego por 60 días, solo faltaría la aprobación del presidente Donald Trump. Este sería el avance diplomático más significativo desde que comenzó la guerra debido a que permitiría abordar los detalles del programa nuclear iraní.

El preacuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los mediadores de Estados e Irán alcanzaron un acuerdo tentativo para prorrogar durante dos meses el alto el fuego e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, en un intento por evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente y preservar las negociaciones diplomáticas en curso.

De acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con el proceso, el entendimiento preliminar aún requiere la firma del presidente Donald Trump para formalizarse mediante un nuevo memorando de entendimiento. Cabe señalar que, la información fue revelada inicialmente por el medio estadounidense Axios.

Cabe señalar que, este posible acuerdo surge en un momento de máxima fragilidad diplomática, marcado por acusaciones mutuas de incumplimiento del cese de hostilidades y nuevos episodios de violencia en el Golfo Pérsico.

Alto al fuego enfrenta nuevas tensiones

Esta negociación entre Washington y Teherán avanzó mientras el alto el fuego de siete semanas mostraba señales de debilitamiento. Recordemos que, en días pasados, el ejército estadounidense acusó a Irán de violar la tregua después de que Kuwait denunciara un ataque contra su territorio posterior a operaciones militares estadounidenses dirigidas contra la República Islámica.

🇺🇸 | El acuerdo de 60 días entre EE. UU. e Irán "DESRESTRINGIRÍA" el estrecho de Ormuz y el bloqueo sería levantado.



Las dos naciones pasarían entonces los próximos 2 meses negociando cómo poner FIN al programa nuclear y al enriquecimiento de uranio iraní.



El presidente Trump... pic.twitter.com/yMKEUBHNqg — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 28, 2026

Al respecto, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que fuerzas kuwaitíes interceptaron misiles disparados desde Irán durante la noche del miércoles. Así, funcionarios militares norteamericanos calificaron la acción como una "grave violación del alto el fuego", al considerar que Kuwait es uno de los principales aliados estratégicos de Washington en el Golfo Pérsico.

La crisis en el estrecho de Ormuz

Cabe mencionar que, el intercambio de acusaciones se intensificó luego de que funcionarios estadounidenses confirmaran nuevas operaciones militares contra objetivos iraníes.

De acuerdo a fuentes de Washington, fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones de ataque unidireccionales que representaban una amenaza en los alrededores del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más sensibles del planeta.

Asimismo, impactaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que presuntamente preparaba el lanzamiento de un quinto dron. El Pentágono afirmó previamente que llevó a cabo ataques de "autodefensa" contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones utilizadas para operaciones de minado en el sur de Irán.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití condenó los hechos y los describió como una "agresión flagrante". En paralelo, Irán indicó que respondió a ataques previos contra una base militar estadounidense localizada en un país del Golfo cuya identidad no precisó.