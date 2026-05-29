Segunda vuelta presidencial: Avanza País anuncia apoyo a Keiko Fujimori para este 7 de junio

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A nueve días de que se desarrolle la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la bancada de Avanza País anunció este viernes 29 de mayo su respaldo a la candidata de Fuerza Popular.

A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el grupo parlamentario aseguró que para los decisivos comicios no respaldarán ninguna propuesta que genere "incertidumbre, confrontación y desconfianza" al modelo económico.

Razones del respaldo a Fuerza Popular

De acuerdo con la exposición de motivos de Avanza País, destacan en primer lugar su compromiso con la "defensa de la democracia, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades".

Bajo estas consideraciones, señalan que la decisión de su respaldo a Keiko Fujimori se basa en la necesidad de contar con un gobierno con visión de Estado, con respeto a la vida, que fortalezca las instituciones, y que garantice la seguridad de todos los peruanos, haciendo énfasis en quienes viven en las zonas más alejadas del país.

"El Perú merece seguir creciendo y que se refleje en el bienestar de la Nación", señaló Avanza País, dejando en claro su posición por sobre la candidatura del representante de Juntos por el Perú.

Comunicado 📣



El Perú necesita estabilidad, crecimiento, seguridad y una firme defensa de la democracia y las libertades. pic.twitter.com/affpMbs2x8 — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) May 29, 2026

PPC también se suma al fujimorismo

Avanza País no es el único partido que ha expresado su respaldo a Keiko Fujimori, en las últimas horas también hizo lo propio el Partido Popular Cristiano (PPC), al señalar que el Perú atraviesa un "momento decisivo", el cual demanda "responsabilidad y compromiso".

"Luego de una evaluación política orientada a preservar la estabilidad, las libertades y la institucionalidad democrática, expresamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral", apunta su misiva del jueves 28 de mayo.

🚨 𝐄𝐥 𝐏𝐏𝐂 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐬𝐮 𝐚𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐚 @FuerzaPopular__ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐯𝐮𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥, 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐮𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐚 𝐯𝐨𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝. 🇵🇪🗳#Elecciones #Urgente pic.twitter.com/Ul36UbZkZU — Partido Popular Cristiano - PPC (@ppc_peru) May 28, 2026

En esa misma línea, hicieron un llamado a toda su militancia, simpatizantes y ciudadanos, a participar en la jornada electoral con "responsabilidad y convicción", teniendo como finalidad, el "interés" del Perú.

Los anuncios se dan a dos días del debate presidencial que sostendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones Lima. Ambos candidatos expondrán sus respectivos planes de gobierno bajo los siguientes ejes:

Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori.

Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori. Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez.

Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez. Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales. Iniciará Roberto Sánchez y posteriormente expondrá Keiko Fujimori.

Las fuerzas políticas van expresando su respaldo para la jornada del 7 de junio, la cual definirá el futuro del país para los próximos cinco años.