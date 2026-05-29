Segunda vuelta presidencial: Avanza País anuncia apoyo a Keiko Fujimori para este 7 de junio

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 29/05/2026
A nueve días de que se desarrolle la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la bancada de Avanza País anunció este viernes 29 de mayo su respaldo a la candidata de Fuerza Popular.
A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el grupo parlamentario aseguró que para los decisivos comicios no respaldarán ninguna propuesta que genere "incertidumbre, confrontación y desconfianza" al modelo económico.
Razones del respaldo a Fuerza Popular
De acuerdo con la exposición de motivos de Avanza País, destacan en primer lugar su compromiso con la "defensa de la democracia, la estabilidad económica, la propiedad privada y las libertades".
Bajo estas consideraciones, señalan que la decisión de su respaldo a Keiko Fujimori se basa en la necesidad de contar con un gobierno con visión de Estado, con respeto a la vida, que fortalezca las instituciones, y que garantice la seguridad de todos los peruanos, haciendo énfasis en quienes viven en las zonas más alejadas del país.
"El Perú merece seguir creciendo y que se refleje en el bienestar de la Nación", señaló Avanza País, dejando en claro su posición por sobre la candidatura del representante de Juntos por el Perú.
PPC también se suma al fujimorismo
Avanza País no es el único partido que ha expresado su respaldo a Keiko Fujimori, en las últimas horas también hizo lo propio el Partido Popular Cristiano (PPC), al señalar que el Perú atraviesa un "momento decisivo", el cual demanda "responsabilidad y compromiso".
"Luego de una evaluación política orientada a preservar la estabilidad, las libertades y la institucionalidad democrática, expresamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral", apunta su misiva del jueves 28 de mayo.
En esa misma línea, hicieron un llamado a toda su militancia, simpatizantes y ciudadanos, a participar en la jornada electoral con "responsabilidad y convicción", teniendo como finalidad, el "interés" del Perú.
Los anuncios se dan a dos días del debate presidencial que sostendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones Lima. Ambos candidatos expondrán sus respectivos planes de gobierno bajo los siguientes ejes:
- Seguridad Ciudadana: Planes y estrategias para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Participará primero la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguida por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
- Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos: Institucionalidad, lucha contra la corrupción y garantías sociales. Abrirá este bloque Roberto Sánchez y luego intervendrá Keiko Fujimori.
- Educación y Salud: Propuestas para la reforma educativa, infraestructura escolar y el sistema sanitario público. La primera participación será de Keiko Fujimori, seguida por Roberto Sánchez.
- Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza: Reactivación financiera, generación de puestos de trabajo y programas sociales. Iniciará Roberto Sánchez y posteriormente expondrá Keiko Fujimori.
Las fuerzas políticas van expresando su respaldo para la jornada del 7 de junio, la cual definirá el futuro del país para los próximos cinco años.