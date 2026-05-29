Autobús impactó contra seis autos: Choque múltiple dejó al menos 5 muertos y más de 30 heridos

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Autobús chocó contra seis autos, dejando un saldo preliminar de al menos cinco muertos y más de 30 heridos, según informó la policía. Se investigan las causas exactas que dieron origen al accidente registrado en la madrugada de este viernes 29 de mayo.

Choque múltiple dejó varias víctimas: Esto se sabe

De acuerdo a los últimos reportes, el accidente se registró alrededor de las 2:35 de la madrugada del viernes 29 de mayo en la autopista I-95. Un autobús lleno de pasajeros, por motivos que aún se investigan, no disminuyó la velocidad al acercare a una zona congestionada y terminó impactando contra seis automóviles que circulaban delante.

De acuerdo con la Policía Estatal de Virginia, el tráfico cerca de Quantico se había ralentizado debido a una zona de obras. Lamentablemente, el choque múltiple en la carretera dejó cinco muertos, quienes, según las autoridades, serían aquellos que iban a bordo de los otros vehículos involucrados en el accidente, en dirección sur, en el condado de Stafford.

"La investigación preliminar indica que el tráfico se estaba ralentizando en dirección sur debido a una zona de obras", señaló la policía en un comunicado oficial. "Un autobús no redujo la velocidad ante el tráfico y chocó contra seis vehículos".

Accidente de autobús bajo investigación

El portavoz de la policía estatal de Virginia, Matthew Demlein, declaró a medios locales que el siniestro vial también dejó al menos 34 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona, tres de ellas con lesiones de gravedad. Asimismo, confirmó que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

También precisó que se presentarán cargos relacionados con el choque múltiple en uno de los carriles de la Interestatal 95, que debido a la colisión, permanecieron cerrados durante varias horas mientras equipos de emergencia atendían a las víctimas y retiraban los vehículos involucrados.

Otra tragedia en EE. UU.: Explosión en Dallas

Lamentablemente, no es el primer accidente que ha causado conmoción en EE. UU. en esta semana. Pues bien, se reportó que en la tarde del jueves 28 de mayo, una fuerte explosión seguida de un incendio se registró en el edificio de apartamentos Clyde, antes conocido como El Ricardo, ubicado en el barrio de Oak Cliff, en Dallas.

Alrededor de 120 bomberos acudieron al lugar para combatir el incendio, mientras los equipos de emergencia auxilian a los residentes que perdieron sus hogares. Lamentablemente, las autoridades reportaron que la tragedia dejó al menos tres muertos, quienes fueron hallados bajo los escombros del edificio residencial: Dos mujeres y un menor de edad, así como al menos cinco heridos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (National Transportation Safety Board) indicó el viernes que enviaron un equipo para investigar las causas exactas del siniestro, que se presume sería por una aparente fuga de gas.

Un autobús chocó contra seis vehículos en la Interestatal 95 en Virginia mientras el tráfico se reducía por una zona de obras. El accidente dejó al menos cinco muertos y 34 heridos. Las causas de la tragedia se mantienen bajo investigación.