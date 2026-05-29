Brote de ébola en el Congo podría convertirse en el "más mortífero de la historia", advierte Comité Internacional de Rescate

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La velocidad a la que se está propagando el ébola de Bundibugyo en la República Democrática del Congo, con los primeros casos detectados en Uganda, podrían convertir a dicha epidemia en el brote de ébola "más mortífero de la historia", advierte la organización humanitaria Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés).

El brote de ébola más mortífero de la historia

Han pasado un mes desde la detección del primer caso del ébola de Bundibugyo y el brote de la enfermedad se perfila como el tercero más grande de la historia, apenas detrás de la epidemia en Kivu (2018-2020) y en África Occidental (2014-2016), según la cifra de muertes y casos sospechosos durante las primeras tres semanas.

Hasta el 27 de mayo, las autoridades sanitarias han notificado más de 1200 casos y 250 muertes (sospechosas y confirmadas). Esto significa que los casos se han duplicado en una semana, pasando de solo 551 casos notificados y 136 muertes.

En comparación a las anteriores epidemias de la enfermedad, en este mismo periodo, se habían detectado 111 casos sospechosos y confirmados en el brote de 2018, además de 270 casos en el brote de 2014, que es considerado el peor brote de todos.

Cifras de muertes y casos sospechosos de los últimos tres brotes de ébola (difusión)

Un virus sin vacuna, conflictos y recortes de presupuesto a la ayuda humanitaria

Las razones de la alta tasa de letalidad son múltiples. A diferencia de otras patógenos del ébola, el virus Bundibugyo no tiene vacunas ni tratamientos aprobados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las primeras vacunas contra la enfermedad hemorrágica podrían desarrollarse dentro dos meses.

Mientras la enfermedad avanza, los agentes sanitarios también se juegan la vida intentando frenar el avance del brote en medio de un conflicto armado que continúa desplazando a cientos de congoleses. Sumado a ello, las agencias de ayuda internacional enfrentan un fuerte recorte de presupuesto, principalmente proveniente de Estados Unidos.

Ante esta situación, el IRC ha instado a los líderes de todo el mundo a tomar medidas para contener el brote de ébola, incluido el nombramiento de un coordinador de la ONU que pueda colaborar con el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) en la respuesta.

El Comité Internacional de Rescate también ha señalado que la respuesta debe centrarse en las mujeres y las niñas , que "actualmente representan dos tercios de los casos sospechosos".