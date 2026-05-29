ONPE distribuye material electoral a Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa para la segunda vuelta presidencial

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuó este viernes 29 de mayo con el traslado del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, específicamente a Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa.

Desde su sede ubicada en el distrito de Lurín, el organismo electoral que preside Bernardo Pachas sigue llevando a cabo el despliegue, teniendo como prioridad las zonas más alejadas del país. Dicha gestión está a cargo del cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el traslado del material electoral.

#ONPEinforma 📢 | Hoy realizamos el tercer despliegue de material electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026. 🗳️



El material fue trasladado hacia las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa, como parte de los preparativos para los comicios del próximo 7 de junio. pic.twitter.com/UZLRqGsadk — ONPE (@ONPE_oficial) May 29, 2026

Con destino a 11 ODPE de Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa

Como parte del procedimiento para el correcto desarrollo de la segunda vuelta presidencial, desde la sede de la ONPE partieron esta mañana siete camiones con destino a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Tumbes, Castilla, Morropón, Piura, Paita, Sullana, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Cerro Colorado, Caylloma y Condesuyos.

Asimismo, cada unidad está bajo permanente custodia de la Policía Nacional del Perú y son monitoreados satelitalmente, además cuenta con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Es importante mencionar que, el despliegue de los paquetes electorales contó con la presencia de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores.

¿Cuándo se distribuirá el material electoral en Lima Metropolitana?

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana, la entrega del material electoral se realizará desde las 10:00 p. m. del viernes 5 de junio, a menos de 48 horas del día de la segunda vuelta.

En ese sentido, indican que desde su sede de Lurín saldrán 217 unidades de transporte con el material electoral, el cual está compuesto por: las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Sobre la cédula de sufragio, para esta nueva jornada electoral contará con una nueva medida, siendo de: 21x15 cm, estando dividida en dos campos con las fotos de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno y los símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Con referente a la ubicación en la cédula que tendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular ocupará el lado izquierdo y su contendor de Juntos por el Perú estará en el derecho. Es importante señalar que, las ubicaciones fueron determinadas conforme a quiénes ocuparían los dos primeros puestos de la primera vuelta electoral.

Desde la ONPE aseguran que el proceso electoral se desarrollará de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.