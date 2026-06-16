Trágico choque de tren y autobús: Reportan al menos 9 muertos y más de 20 heridos

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tren de mercancías chocó contra un autobús, dejando un saldo preliminar de al menos 9 muertos y más de 20 heridos, según el reporte policial y de autoridades ferroviarias, quienes investigan las causas exactas del accidente.

Choque de tren y autobús dejó varias víctimas

Una nueva tragedia se registró este martes 16 de junio. De acuerdo a los últimos reportes, un tren de mercancías colisionó contra un autobús en un cruce ferroviario. Las autoridades precisaron que el chofer del bus no se detuvo para comprobar si venían trenes antes de cruzar las vías, infringiendo así las normas de seguridad ferroviaria.

El portavoz de los Ferrocarriles Nacionales de Zimbabue, Andrew Kanambura, y la policía, detallaron que el accidente se produjo en Triangle, una ciudad productora de azúcar en el sur del país.

Lamentablemente, el choque entre ambos vehículos dejó un saldo preliminar de al menos nueve personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Asimismo, se reportó que el siniestro dejó 25 lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos con apoyo de los equipos de emergencia que llegaron hasta la zona del accidente para comenzar con las diligencias respectivas.

Investigan causas de choque en Zimbabue

Las fotos publicadas por los medios locales mostraban el autobús destrozado junto a las vías del tren, con parte de un lateral arrancado. Fragmentos retorcidos de metal y escombros cubrían el suelo.

El accidente ocurrió menos de una semana después de que un minibús que transportaba escolares se incendiara en el centro de Zimbabue, causando la muerte de siete personas. El mes pasado, 10 personas fallecieron en una colisión entre un autobús y un camión de carga.

Debido a estos sucesos, las autoridades garantizaron a la ciudadanía que iniciarán una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del choque registrado este martes 16 de junio del 2026.

NINE PEOPLE FEARED DEAD IN TRIANGLE BUS-TRAIN COLLISION



Nine people are feared dead while 26 others are reportedly injured following a train-bus collision at the Mutirikwi railway crossing in Triangle, Chiredzi. Police and emergency teams have responded, with investigations... pic.twitter.com/dDaqgB5P5m — ZBC News (@ZBCNewsonline) June 16, 2026

Otra tragedia: Autobús se precipitó por un barranco

En la mañana del lunes 15 de junio, en una conocida curva en forma de "S" en carretera de Harego, entre las ciudades de Dessie y Kombolcha, en Etiopía, un autobús que circulaba con 64 pasajeros a bordo con destino a Adís Abeda, terminó precipitándose por un barranco de más de 100 metros de profundidad.

El accidente dejó al menos 31 muertos, incluidos el conductor del autobús, y 33 heridos, según precisó el jefe del Departamento de Policía de Kombolcha, Getachew Muhye y se difundió en EFE África y ABC.

Es así como una nueva tragedia deja en luto a varias familias. Esta vez, de acuerdo a los últimos reportes, el choque entre un tren y un autobús dejó nueve muertos y 25 heridos en Zimbabue el 16 de junio. Las causas del accidente se mantienen bajo investigación policial.