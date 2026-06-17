Tragedia en Huánuco: Despiste de bus interprovincial dejó al menos 11 muertos y más de 15 heridos

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nueva tragedia en la carretera. Un bus interprovincial de la empresa Real Chancas, que iba de Pucallpa a Lima, se despistó y volcó, dejando al menos 11 muertos y más de 15 heridos, según el reporte preliminar. Se investigan las causas exactas del accidente en la región Huánuco.

Despiste de bus de Real Chancas dejó varias víctimas

De acuerdo a los primeros reportes, dados a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa, un grave accidente se registró en la carretera, a la altura del caserío San Isidro, ubicado en el distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, alrededor de las 11:30 p.m. del martes 16 de junio.

Un bus interprovincial de la empresa Real Chancas, con pasajeros a bordo, que se dirigía de Pucallpa a Lima se despistó en el sector San Isidro, en circunstancias aún no esclarecidas. Tras perder el control, la unidad terminó volcada a un lado de la carretera.

De acuerdo a la agencia Andina, al presenciar el accidente, los pobladores de la zona no dudaron en acercarse para ayudar a los afectados. Hasta el lugar también llegaron personal de la Policía Nacional y unidades de emergencia.

Reporte preliminar de heridos por accidente en Huánuco

Lamentablemente, el accidente del bus que partió de Pucallpa aproximadamente a las 10:00 p.m. de ayer con destino a la capital del país, dejó un saldo preliminar de al menos 11 muertos y 19 heridos, entre ellos un bebé de apenas 1 año de nacido.

La mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital de Tingo María, el más cercano a la zona de la tragedia, para que reciban atención médica. Cabe destacara que la cifra de víctimas podría variar conforme avancen las diligencias en las próximas horas.

"Ante esta emergencia, el equipo multidisciplinario conformado por médicos especialistas, enfermeros, técnicos y personal asistencial del Servicio de Emergencia del Hospital Tingo María, con el apoyo de los brigadistas de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, activó los protocolos de respuesta para garantizar una atención rápida (...) a los pacientes afectados", expresó el nosocomio en un comunicado.

Accidente en Huánuco: Investigan las causas del despiste

De acuerdo con versiones preliminares recogidas por testigos, el accidente habría sido provocado por una combinación de factores, entre ellos, un aparente exceso de velocidad y el deteriorado estado de la carretera. Sin embargo, las causas del despiste del bus de Real Chancas en el tramo Pucallpa-Tingo María sigue siendo materia de investigación de la Policía Nacional.

Finalmente, se reportó que las brigadas de rescate policial procedieron al acordonamiento del perímetro del accidente para facilitar el retiro de los restos vehiculares y evitar el colapso del tránsito en el sector de San Isidro.

Lamentablemente, una vez más una carretera del país se convirtió en escenario de un grave accidente. Un bus de la empresa Real Chancas se despistó y volcó en la región Huánuco, dejando al menos 11 muertos y más de 15 heridos.