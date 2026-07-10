Autobús chocó contra una docena de vehículos y un edificio: Reportan más de 30 heridos tras el accidente

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente de autobús dejó más de 30 heridos. Las autoridades investigan las causas que llevaron al conductor perder el control, chocar contra una docena de vehículos y terminar estrellándose contra un edificio.

Choque múltiple dejó más de 30 heridos: Esto se sabe

De acuerdo a los últimos reportes, se confirmó que el devastador accidente que involucró a un autobús de la MTA dejó varios heridos. Las autoridades precisan que según el avance de las diligencias, el conductor del vehículo circulaba en dirección sur por la cuadra 1500 de Reisterstown Road cuando chocó contra varios autos antes de perder el control.

Según el Departamento de Policía del Condado de Baltimore, la colisión involucró 12 vehículos y tras ese incidente vial, el autobús terminó estrellándose contra un edificio en Pikesville, Maryland. Tras tener conocimiento de la emergencia, se desplegaron diversas unidades policiales y de bomberos, así como de equipo de respuesta rápida para traumatismos.

El conductor del autobús fue trasladado en helicóptero medicalizado a un hospital local y su estado se reportó como crítico. Lamentablemente, el reporte preliminar señala que el choque múltiple dejó al menos 36 personas lesionadas, que también reciben tratamiento médico.

Accidente en Maryland: Investigan choque de autobús

La Administración Estatal de Carreteras de Maryland informó que la carretera MD 140 Reisterstown Road, tanto en dirección norte como sur, entre Old Court Road y Sudbrook Lane, permaneció cerrada mientras los equipos atendían el incidente.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que está siguiendo de cerca la situación, según precisó ABC News. Asimismo, el funcionario precisó que las autoridades correspondientes vienen investigando el accidente para determinar las responsabilidades del caso y saber las causas exactas del choque.

"Estamos profundamente agradecidos a nuestros socorristas, quienes actuaron con rapidez y pericia para garantizar la seguridad de nuestros vecinos", expresó en una publicación en redes sociales. "Hemos estado en estrecha coordinación con las autoridades locales para brindarles todo el apoyo necesario sobre el terreno".

A commuter bus outside of Baltimore plowed through 11 vehicles and powerlines before slamming into a FedEx building, sending 36 people to the hospital. Authorities are investigating the cause of the crash. pic.twitter.com/Ear5vKpLvv — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 9, 2026

Autoridades se solidarizan con los heridos del accidente

Por su parte, la ejecutiva del condado de Baltimore, Kathy Klausmeier, declaró que se solidariza con todos los afectados por el accidente y que desea agradecer a los bomberos, paramédicos y policías su rápida respuesta y la atención brindada a los heridos.

De esa forma, una autopista de Estados Unidos vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito. De acuerdo a los reportes, un autobús chocó contra una docena de vehículos y terminó estrellándose contra un edificio, dejando 36 heridos.