Presidente de Colombia dona su primer salario a dos hogares de adultos mayores afectados por terremoto de magnitud 7.4

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella donó su primer sueldo como mandatario a dos hogares de adultos mayores que fueron afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que remeció el país extranjero el pasado 10 de agosto de este año.

Presidente Abelardo de la Espriella dona su primer sueldo

A través de sus redes sosciales, el gobernante, Abelardo de la Espriella publicó su visita a Quimbaya junto a su esposa, la primera dama, Ana Lucía Pineda quien se sumó a la ayuda para los adultos mayores del sector.

"En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen Presidente, tienen Primera Dama y tienen un Gobierno que jamás los va a desamparar", detalló en su cuenta de 'X'.

En un gesto de solidaridad, el presidente de Colombia donó su primera asignación básica como mandatario a dos hogares de adultos mayores afectados por el terremoto de magnitud 7.4. La ayuda está destinada a respaldar a los damnificados y contribuir a la ejecución de obras prioritarias que requieren atención urgente.

"En un acto de gratitud y amor por quienes ayudaron a construir los cimientos de esta patria, doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia", precisó.

Un país que se olvida de sus abuelos es un país que no tiene futuro.



En mi visita a Quimbaya llegué a los hogares geriátricos Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús para mirar a los ojos a nuestros adultos mayores y recordarles algo fundamental: no están solos. Hoy tienen... pic.twitter.com/VeUYStmgOM — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

Compromiso del actual presidente de Colombia cuando era candidato

Durante su discurso, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella recordó a la población que desde su postulación, una de sus propuestas de campaña era que todos los meses va a donar su sueldo a una causa social. Por esta razón, en esta primera remuneración como mandatario, realizó la visita correspondiente y asignó el dinero a los adultos mayores.

"Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas", expresó el presidente en sus redes sociales.

Finalmente, el accionar del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella al donar su primer salario a dos hogares de adultos mayores afectados por terremoto de magnitud 7.4 marca el inicio de su compromiso con la población desde su propuesta en tiempo de campaña.