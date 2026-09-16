Unión Europea plantea prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Unión Europea (UE) prepara nuevas reglas para regular el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales en los países que integran el bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la iniciativa durante su discurso sobre el estado de la Unión, en Estrasburgo, donde planteó establecer límites de edad comunes para las plataformas digitales.

La propuesta parte de una preocupación cada vez mayor de los gobiernos europeos por la exposición de los menores a las redes sociales y otros servicios digitales. En ese contexto, varios países del bloque ya han impulsado restricciones nacionales, aunque con diferentes alcances y resultados.

Von der Leyen resumió la propuesta con dos límites: sin redes sociales para menores de 13 años y sin cuentas personales para menores de 15 años. Sin embargo, el planteamiento también contempla una alternativa para los adolescentes de 13 y 14 años.

¿Qué pasaría con los menores de 13 y 14 años?

De acuerdo con el anuncio, los jóvenes de 13 y 14 años podrían acceder a "minicuentas", siempre que exista supervisión de sus padres. Estas cuentas tendrían funciones limitadas y estarían sujetas a un tiempo máximo de uso de una hora al día.

En el caso de los menores de 13 años, el planteamiento anunciado apunta directamente a impedir su acceso a las redes sociales. Para quienes tengan menos de 15 años, además, se establecería una restricción sobre las cuentas personales.

"Nada de redes sociales para menores de 13 años. Nada de cuentas personales para menores de 15 años", afirmó Von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo, Francia.

La iniciativa también modificaría la responsabilidad de las plataformas. Según explicó Von der Leyen, las empresas tecnológicas tendrían que demostrar que sus servicios son seguros para los menores, en lugar de trasladar principalmente a las familias la responsabilidad de comprobar los riesgos.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La presidenta de la Comisión Europea anunció que la Unión Europea evalúa un plan para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años y limitar las cuentas de adolescentes de hasta 15 años.



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La norma todavía debe superar varios pasos

Aunque el anuncio plantea un cambio importante en las reglas digitales europeas, las restricciones no entrarían en vigor inmediatamente . La Comisión Europea deberá presentar la propuesta legislativa y esta tendrá que avanzar por el proceso correspondiente antes de convertirse en una norma aplicable en todo el bloque.

Otros países, como España, Dinamarca y Suecia, también han promovido diferentes mecanismos para limitar el acceso de menores a las redes sociales. La iniciativa comunitaria buscaría establecer un marco común que reduzca las diferencias entre las legislaciones nacionales.

El abogado Lauro Fava, socio del bufete Pinsent Masons, consideró que una eventual Ley de Protección Infantil de la UE podría convertirse en una regulación de gran alcance, comparable con normas europeas existentes sobre servicios digitales e inteligencia artificial. Desde su perspectiva, un marco común podría permitir que las empresas afronten un único conjunto de reglas en lugar de múltiples legislaciones nacionales.

"Soy consciente de que muchos perciben el poder de las grandes empresas tecnológicas como abrumador e imposible de revertir. No estoy de acuerdo", afirmó Von der Leyen. "Europa tiene el poder de actuar. Somos nosotros quienes decidimos las reglas, no las grandes empresas tecnológicas".

La propuesta anunciada por la Comisión Europea plantea límites diferenciados según la edad: prohibición de redes sociales para menores de 13 años, restricciones a las cuentas personales antes de los 15 y minicuentas supervisadas para adolescentes de 13 y 14 años. Por ahora, se trata de una iniciativa en desarrollo y todavía deberá superar el proceso legislativo europeo antes de determinarse si estas restricciones se convertirán en reglas obligatorias para todo el bloque.