Tribunal Supremo de Brasil logra mayoría para condenar a expresidente, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este jueves 11 de setiembre, el Supremo Tribunal de Brasil alcanzó la mayoría de tres votos para condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de estado tras las elecciones de 2022. Esta es la primera condena hacia un expresidente brasileño por el delito de golpe de estado que marca un fallo histórico para Brasil.

Fallo judicial condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El fallo judicial se remonta a un fallido intento de golpe de Estado que habría sido propiciado por Jair Bolsonaro tras perder las elecciones presidenciales en Brasil el 2022. Tras la derrota, el 8 de enero de 2023 se llevó en Brasilia el intento de golpe cuando miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en edificios federales tras la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo.

A Bolsonaro se le imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. La Fiscalía de Brasil denuncia que los intentos por desprestigiar las elecciones de 2022 iniciaron un año antes cuando el entonces presidente Bolsonaro y entorno cuestionaron la seguridad electoral sobre unas urnas electrónicas con miras a los siguientes comicios dejando entrever una posibilidad de fraude.

Con el fin del conteo de las elecciones del 2022, Lula da Silva se posicionó por delante de Bolsonaro con apenas 1,8 puntos de diferencia. Tras la investigación de la Policía Federal de Brasil. se incriminó a una organización criminal que estaba dedicada a mantener a Bolsonaro dentro del poder.

Noticia en desarrollo...