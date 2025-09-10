Trump se pronunció tras muerte de Charlie Kirk: "Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La muerte de Charlie Kirk ha afectado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo consideraba un amigo. Por tal motivo, en su cuenta de Truth, manifestó su pesar por el activista a fin sus ideales, por quien guardaba especial admiración, según sus propias palabras.

"Admirado por todos"

El mismo mandatario había estado informando en la red social que él creó, sobre el atentado que sufrió el político conservador de 31 años. Una vez confirmado su deceso, el líder del Partido Republicano emitió unas palabras en el que expresó su sentir por su partida.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia", manifestó.

Durante una actividad en la Universidad del Valle, en Utah, Charlie Kirk fue disparado desde un edificio a 180 metros de distancia. El impacto de bala le dio en el cuello, y pese a la rápida asistencia médica y su traslado a un centro de salud, no pudo resistir al daño provocado por la bala.

Por este asesinato, Donald Trump ordenó que todas las banderas se icen a media asta, en honor al activista al que consideró un "verdadero gran patriota". Esta disposición se ejecutará hasta el domingo 13 de setiembre a las 6.00 de la tarde (hora local).

Elon Musk apunta contra la izquierda

En un reposteo que incluyó un breve mensaje suyo, en su cuenta de X, Elon Musk condenó el atentado de este miércoles 10 de setiembre: "La izquierda es el partido del asesinato". La publicación original es de Shaun Maguire, socio de la firma estadounidense de capital de riesgo, Sequoia Capital.

"La izquierda nos ha dado lecciones durante la última década sobre los peligros de la violencia de la derecha. De los intentos de asesinato del presidente Trump a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, quien fue asesinado. Ahora con Charlie Kirk. El peligro en realidad estaba en la izquierda", indica.

The Left is the party of murder https://t.co/qN1oToUHNc — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2025

De este modo, Donald Trump se despidió del activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado este miércoles tras recibir un balazo en el cuello por un francotirador a 180 metros de distancia. El presidente de los Estados Unidos resaltó que el joven político era alguien admirado, sobre todo por él mismo.