Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, muere tras sufrir atentado en universidad de EE.UU.

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El activista norteamericano Charlie Kirk, aliado cercano del presidente Donald Trump y figura clave respecto al voto joven, fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras exponía durante una conferencia en Utah Valley University. Este episodio ha sacudido al país y agudizado las tensiones políticas.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en la gira "American Comeback Tour", organizada por Turning Point USA, la institución que dirige. Diseñada para conectar al electorado joven con Donald Trump. En Utah, su conferencia se desarrollaba bajo una carpa, con el conocido formato.

Al momento de responder una pregunta, se logró escuchar un disparo en el campus. Testigos lo vieron llevarse las manos al cuello y desplomarse de su silla, desatando el pánico entre la multitud en la zona de Salt Lake City. El video que fue difundido en las redes sociales muestra el instante en que Kirk se derrumbaba en su sitio.

Las autoridades universitaria confirmaron que hubo disparos y que un sospechoso fue detenido en el campus. El presidente Donald Trump, pidió oraciones por Charlie Kirk, a quien describió como un "tipo formidable de pies a cabeza".

The man who shot Charlie Kirk pic.twitter.com/Fd5yXgJJFG — #JustinYourFriend (@justin_hicken) September 10, 2025

Trump confirma deceso de Kirk

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia está persiguiendo de cerca las pesquisas y aseguró que los agentes iban a llegar "rápidamente a la escena". La policía judicial trabaja con las autoridades locales para resguardar el campus y verificar la información.

En ese sentido, el presidente Donald Trump, por medio de su cuenta de Truth social, confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk, producto del atentado en su contra durante la conferencia realizada en la Universidad de Utah.

¿Quién fue Charlie Kirk?

Kirk nació en 1993 en el estado de Illinois. Durante el año 2012 fundó Turning Point USA con apoyo de activistas conservadores. Durante el primer mandato de Donald Trump organizó actos en la Casa Blanca, inclusive en tiempo de pandemia, con el fin de acercar al presidente hacia los votantes jóvenes que tradicionalmente están más alejados del Partido Republicano.

Turning Point USA (TPUSA) se convirtió en una de las organizaciones juveniles conservadoras más influyentes de Estados Unidos, con presencia en más de 850 campus, ingresos millonarios y programas como "Control de Profesores", que denuncia presuntos sesgos ideológicos en la educación superior. Durante el 2023 informó de ingresos cercanos a 80 millones de dólares.

Momentos antes del ataque, había compartido en redes sociales su satisfacción por la alta asistencia a su conferencia en Utah, en EE.UU. Charlie Kirk esposo y padre de dos pequeños, falleció el 10 de septiembre a causa del disparo en su contra. Las autoridades continúan con las correspondientes investigaciones.