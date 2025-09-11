Trump conmemora los 24 años del atentado del 11 de setiembre en Estados Unidos

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

24 años han pasado desde el atentado del 11 de setiembre a las torres gemelas en Estados Unidos. Con una conmemoración desde el Pentágono, el presidente Donald Trump recuerda el siniestro que marcó la historia del país norteamericano.

Ceremonia por los 24 años del atentado a las torres gemelas

Este jueves 11 de setiembre, se conmemoran 24 años tras el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC) que marcó una dura época para Estados Unidos y el mundo. Tras casi un cuarto de siglo, se sigue recordando a todas las víctimas que perdieron la vida tras el secuestro de cuarto aviones con pasajeros que fueron estrellados contra las imponentes edificaciones en la ciudad de Nueva York, el Pentágono y el otro en Pensilvania.

Diversas ceremonias se han extendido por todo Estados Unidos en recuerdo a esta fecha que ha sido designada por el congreso del país como el Día del Patriota. Durante este día se realizan diversas actividades en torno al recuerdo de las víctimas del atentado, entre otras acciones como labores de caridad o de servicio social a favor de la comunidad.

En Nueva York, donde se encuentra el Monumento Nacional y Museo al 11 de septiembre, ha dado lugar a una ceremonia en presencia de los familiares de las víctimas. En ella, se realizó un homenaje con seis minutos de silencio. Las familias ingresaron al museo desde tempranas horas de la mañana y, posteriormente, se llevó a cabo la apertura para el resto del público.

Trump rindió homenaje desde el Pentágono en la ciudad de Washington

Este año, el presidente Donald Trump no atendió la ceremonia desde la denominada 'zona cero'. Sin embargo, el presidente hizo su aparición desde otras de los zonas afectadas por el ataque, el Pentágono.

De esta forma, Trump asistió hacia el monumento conmemorativo del Pentágono durante la mañana del jueves 11 de setiembre en donde se realizó un homenaje a los 184 militares y civiles que murieron en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

"Esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo (...) y para 2977 almas inocentes y sus familias, el mundo entero se derrumbó. (...) Hoy, como una sola nación, renovamos nuestro voto sagrado de que nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001", comentó Trump.

Además, Trump indicó que si vuelven a atacar "aplastara" sin piedad, e hizo mención al cambio de título del Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

"Los aplastaremos sin piedad y triunfaremos sin dudar. Por eso decidimos volver a llamar al antiguo Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. Será diferente. Ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda. Ganamos todo antes y en el medio. Luego decidimos cambiar el juego"

Este 11 de setiembre se conmemora los 24 años tras el atentado contra las Torres Gemelas y otros edificios gubernamentales de Estados Unidos, por lo que el presidente Donald Trump encabezó el homenaje brindado desde el Pentágono.