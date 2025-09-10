Elon Musk perdió su título de persona más rica del mundo: ¿Quién lo superó?

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Elon Musk dejó de ser, este miércoles 10 de septiembre, quien lideraba la lista de los más multimillonarios y perdió el título como la persona más rica del mundo. Ahora, Larry Ellison, cofundador de la firma Oracle.

La nueva persona más rica del mundo

De acuerdo al medio especializado en finanzas, Bloomberg, el propietario de la empresa tecnológica Oracle, Larry Ellison, destronó al magnate luego que su fortuna creciera históricamente en los últimos días en un 41% tras un gran rendimiento de las acciones de su entidad.

El motivo de este crecimiento se debe a las prometedoras inversiones de la empresa de Ellison en proyectos relacionados con la inteligencia articial. Específicamente en servicios de la nube y otros contratos con empresas como Nvidia, ChatGPT y OpenAI.

Cabe destacar que, la fortuna del empresario multimillonario de 81 años ascendió a 393 mil millones de dólares, mientras que la riqueza de Elon Musk, actualmente, se estima en unos 385 mil millones de dólares según el índice de millonarios de Bloomberg.

Recordemos que Elon Musk alcanzó el título de la persona más rica del mundo en 2021, aunque perdió brevemente ese liderato ante Bernard Arnault y Jeff Bezos, logró mantenerlo debido a sus inversiones en Tesla y SpaceX.

Larry Ellison, el más millonario del mundo

Contratos multimillonarios

Por su parte, la CEO de Oracle, Safra Clatz, señaló que la empresa firmó contratos multimiillonarios durante el trimestre y avizora cerrar varios proyectos en los próximos meses. Entre los que resalta que suministrarán 4,5 gigavatios de electricidad a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial.

Además, al ser el mayor accionista individual de Oracle, Larry Ellison se benefició directamente del aumento del valor de la compañía con unos 700 mil millones de dólares. Al respecto, Bloomberg afirmó que dicho incremento es el mayor salto de riqueza en un solo día que se haya registrado en su índice.

El difícil año de Musk

En los últimos meses, las empresas de Elon Musk, sufrieron caídas en sus ventas y en el valor de sus acciones. Después de apoyar a Donald Trump y de su cargo honorífico en la Casa Blanca a fin de desmantelar agencias federales, varios centros de distribución de Tesla fueron vandalizados.

De esta forma, Elon Musk dejó de liderar la lista de los más multimilonarios tras perder el título de la persona más rica del mundo, en manos de Larry Ellison, confundador de la empresa Oracle.