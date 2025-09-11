Indonesia: Inundaciones y deslizamiento de tierra dejan al menos 20 muertos y 6 desaparecidos

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Fuertes precipitaciones han causado inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia. El trágico hecho ha dejado el saldo de al menos 20 personas fallecidas, luego que los rescatistas recuperaron más cuerpos este jueves 11 de septiembre. Además, otras seis personas resultaron desaparecidas, de acuerdo a información de las autoridades locales.

Inundaciones y deslizamientos azotan a Indonesia

Las lluvias torrenciales que, iniciaron el pasado lunes 8 de septiembre, provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a la provincia de Nusa Tenggara Occidental y a la isla turística de Bali. En esta última, provocó que ríos se desbordaran y arracen con 123 localidades, entre ellas nueve ciudades y distritos.

Además, de acuerdo a información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) se han suscitado alrededor de una docena de deslizamientos de tierra. Asimismo, la infraestructura se ha visto afectada como por ejemplo carreteras, puentes y otras instalaciones. Mientras tanto, 500 puestos y tiendas han sido destruidos en los mercados locales.

También, el portavoz Abdul Muhari, de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, dio a conocer que aldeas ubicadas en laderas de las montañas fueron perjudicadas debido a que lodo, rocas y árboles cayeron sobre ellas. Por su parte, los equipos de socorro han señalado que al menos cuatro puentes y un total de 16 edificaciones colapsaron a causa del mal tiempo.

En tal sentido, el organismo en mención acotó que también las actividades de rescate se mantienen activas en la provincia de las Islas Menores de la Sonda Orientales, zona en la que se han registrado cinco fallecidos y tres desaparecidos en la isla de Flores.

Bali la localidad más golpeada

Cabe resaltar que, Bali fue la localidad más golpeada con el saldo de catorce decesos, en la que este jueves, en su capital Denpasar, los niveles de los ríos volvieron a su normalidad. Debido a esto, la población pudo abandonar los refugios de emergencia.

Massive floods caused by heavy rainfall in Denpasar, Bali Province, Indonesia 🇮🇩 (10.09.2025) pic.twitter.com/idud70CwFx — Disaster News (@Top_Disaster) September 10, 2025

Sus calles estaban cubiertas de lodo y escombros, carros volcados en parques o callejones estrechos. Además, las aceras amanecieron llenas de sandalias, ollas, fotografías antiguas y sártenes. Hasta 600 rescatistas, policías y militares han sido desplegados desde el miércoles para buscar desaparecidos.

De esta manera, Indonesia viene siendo azotada por fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra producto las lluvias torrenciales que se han registrado desde el último lunes 8 de septiembre. Al respecto, el trágico suceso ha deja el saldo de al menos 20 personas fallecidas y seis personas desaparecidas.