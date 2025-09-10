Francia: Nuevo primer ministro de Macron asume el cargo en medio de protestas contra su gobierno

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de que François Bayrou no haya recibido el voto de confianza, Emmanuel Macron designó al nuevo primer ministro de Francia, el quinto en dos años. Sébastien Lecornu de 39 años, ha asumido el cargo en medio delas protestas contra el gobierno, con la promesa de una "ruptura profunda" con el pasado.

Macron apuesta por la continuidad

Con el nombramiento de un ministro experimentado y allegado a él, Macron apuesta por la continuidad en su gestión. Sin embargo, su arribo se ha visto marcada por la disconformidad de la ciudadanía, que se ha manifestado con constantes enfrentamientos con la gendarmería (policía) francesa.

Lecornu anunció que una de las primeras cosas que hará es buscar un suficiente apoyo parlamentario, para evitar una temprana destitución. Para ello, aseguró que el gobierno deberá ser aplicar otras estrategias si desea tener la aprobación del legislativo y calmar la crisis.

"Debemos lograr poner fin a esta doble fractura: la fractura entre la situación política y la fractura con lo que nuestros conciudadanos legítimamente esperan en su vida cotidiana", manifestó el nuevo primer ministro francés durante su presentación.

El exministro de defensa de Macron defendió a su antecesor como premier, al defender hasta el último momento el recorte presupuestario, razón por la que lo vacaron. La primera acción que tomó fue reunirse en su despacho con líderes políticos y sindicales, que apoyaron a Bayrou y espera que lo sigan haciendo con él.

Detenidos durante protestas

Hasta este miércoles 10 de setiembre, el Ministerio del Interior de Francia ha detenido a 327 personas en las manifestaciones ocurridas a nivel nacional. Para ello, se han desplegado a 80 mil policías, de los cuales, 6 mil están tratando de mantener el orden en París.

Producto de las protestas, el Ministerio de Educación francés informó que 100 colegios fueron afectadas, mientras que 27 están completamente bloqueados. La capital ha sido el escenario donde las confrontaciones han sido mayores, con barricadas en las calles y bloqueo de carreteras.

Este último acto se ha llevado en otras partes del país. En la vía que une a León con Saint-Étienne, un grupo de manifestantes prendió fuego a uno de los carriles, obstruyendo el tránsito en una dirección.

🇫🇷❗️Manifestantes en Francia bloquean la autopista León - Saint-Étienne



🔔MINUTO A MINUTO: https://t.co/I2C0pDUNw0 pic.twitter.com/1A39BTnp3x — RT en Español (@ActualidadRT) September 10, 2025

De esta forma, Sébastien Lecornu tomó el cargo como primer ministro de Francia en medio de las protestas en todo el país. El exministro de Defensa, afín a Emmanuel Macron, entra con la obligación de encontrar consenso con el Legislativo para no ser vacado como Bayrou.