México: Explosión de pipa de gas deja al menos 70 heridos y 3 fallecidos en Puente de la Concordia

La alcaldía de Iztapalapa, en México, fue escenario de una muy fuerte explosión durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre en la zona oriente de la Ciudad de México. Una pipa de gas LP (Licuado de Petróleo) estalló cerca del Puente de la Concordia ocasionando un fuerte incendio que provocó que al menos 70 personas resulten heridas y otras 3 fallezcan.

Pipa de gas explosiona

El trágico siniestro ocurrió a las 2 y 20 de la tarde de acuerdo a información vertida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La citada autoridad reveló que la pipa contenía alrededor de 50 mil litros de gas LP.

Posteriormente, el camión cisterna sufrió una volcadura, a partir de la cual tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como fatal resultado 70 personas lesionadas quienes fueron derivadas a diferentes hospitales. Además, de tres fallecidos y 18 vehículos dañados.

Así se ven los graves daños del incendio y explosión de una pipa de gas cerca del Puente de la Concordia al oriente de la Ciudad de México. #AlasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/5E4FEeJS1W — N+ FORO (@nmasforo) September 10, 2025

Cabe resaltar que, 19 de las personas resultaron afectadas con quemaduras de gravedad, entre ellas se encontraban una mamá y su bebé, mientras que cinco tuvieron que ser trasladados vía aérea, Al respecto, aún no se han reportado personas fallecidas.

A través de redes sociales se han difundido imágenes del desastre ocasionado en la zona y algunas personas con quemaduras, por lo que se trasladó un importante equipo del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la zona para acabar con las llamas, al cabo de dos horas.

Cierran carreteras en Ciudad de México

El trágico accidente llevó a que se cierren carreteras, al respecto la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó el cierre de completo de Carretera Ciudad de México-Texcoco, Ampliación Los Reyes, derivado de la explosión de la pipa de gas en los límites de Iztapalapa y Los Reyes. Además, se apersonaron al lugar de los hechos numerosas unidades de emergencia.

Presidenta de México se pronuncia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recurrió a su cuenta oficial de 'X' y se pronunció sobre lo suscitado y extendió su solidaridad y apoyo a los familiares los fallecidos.

Además, reconoció que a los cuerpos de emergencia que han brindado apoyo a las víctimas del trágico suceso de la explosión de pipa de gas que se conoció que era perteneciente a la empresa Gas Sliza, del Grupo Tomza.

Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa.



La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de... — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

De este modo, un trágico suceso se suscitó la tarde de este miércoles en la alcaldía de Iztapalapa luego que que una pipa de gas licuado de petróleo estallara ocasionando un fuerte incendio que provocó al menos 57 heridos.