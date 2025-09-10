Cancillería de Rusia asegura que Polonia difunde "mitos" para agravar el conflicto con Ucrania

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, respondió a Polonia por los presunta presencia de drones militares en su espacio aéreo. La cancillería rusa acusa a Varsovia de difundir "mitos" para agravar la situación con Ucrania, tras pedir activar el artículo 4 de la OTAN, para defender a un aliado de un eventual ataque.

Rusia niega invasión deliberada

A través de un comunicado en su sitio web oficial, la cancillería de Moscú niega con contundencia la intención deliberada de invadir el territorio polaco. Esto supuestamente ocurrió durante el último ataque en la noche del último martes 9 de setiembre en territorio ucraniano.

"En relación con las acusaciones contra Rusia por la supuesta violación intencionada del espacio aéreo de Polonia por vehículos aéreos no tripulados (drones) rusos durante un ataque de precisión combinado contra la infraestructura militar del régimen de Kiev anoche, nos gustaría llamar su atención sobre una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Rusia el 10 de septiembre de 2025" , indica el texto.

Comunicado de la Cancillería de Rusia.

La Federación rusa descarta que alguna edificación polaca haya sido objetivo de sus UAV y precisa que por su rango de operatividad, no sería posible que lleguen tan lejos de sus usuarios. Por tal motivo, desmienten que esas unidades le pertenezcan a su ejército.

"El ataque no afectó a ningún objetivo en el territorio de Polonia y que el alcance de los drones que atacaron las instalaciones de la industria de defensa ucraniana, que, según Varsovia, entraron en el espacio aéreo polaco, es inferior a 700 kilómetros. Estos hechos desmienten los mitos que Polonia vuelve a difundir para agravar la crisis ucraniana", manifiesta la cancillería.

Polonia no mostró evidencias a la OTAN

La cancillería rusa asegura que tras la convocatoria que el gobierno polaco a la alianza del Atlántico Norte, no presentó pruebas que confirmen la presencia de drones en su espacio aéreo. Cierra su comunicado asegurando que está presta a esclarecer el incidente para evitar una mayor escalada en la región.

"El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, tuvo que confirmarlo. Tras una reunión del Consejo de la OTAN, celebrada a petición de Polonia en virtud del Artículo 4 del Tratado de la OTAN, no ofreció ninguna respuesta sobre la existencia de pruebas de intencionalidad tras ese incidente. Solo afirmó que se está llevando a cabo una evaluación completa", asevera el escrito.

De esta forma Rusia niega que sus drones haya invadido el espacio aéreo de Polonia. Esto luego de las acusaciones de Varsovia y una intención de convocar a los aliados de la OTAN.