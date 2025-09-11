Martín Vizcarra sobre construcción de nuevo penal 'El Frontón': "No tiene pies ni cabeza, no soluciona nada"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La construcción del nuevo penal 'El Frontón', en la isla homónima, promete recluir a los delincuentes de más alto rango. Sin embargo, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, no cree que esto sea posible y cuestionó al Gobierno por la viabilidad que le ha otorgado.

Una ineptitud del Gobierno

El exmandatario consideró que levantar un penal en la isla frente a La Punta no solucionará para acabar con la criminalidad que azota al país. El investigado por presuntos sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, cree que el Gobierno manifiesta su ineptitud con el anuncio de esta obra.

"Hay dos cosas que definen la posición del Gobierno de ineptitud ante este que es el mayor problema del Perú (inseguridad). Propone la cárcel 'El Frontón', no tiene ni pies ni cabeza. Cualquier especialista dice que eso no soluciona nada. Es una solución excesivamente cara y no tiene nada de práctica, en absoluto", manifestó.

La otra razón que el exjefe de Estado tomó en cuenta, es el desliz que cometió hace unos días Carlos Malaver, actual titular del Interior. Al querer comparar la delincuencia de ahora con la del pasado, sostuvo que "extrañamos a nuestros delincuentes", contrastando con los que ahora provienen del exterior.

"Para luchar contra la inseguridad decir que extraña a los antiguos delincuentes que teníamos. Extraña a SUS delincuentes. Un ministro del Interior que quiere más delincuentes. Y como medida de Gobierno, en este presupuesto, el mayor destino de fondos para comprar aviones de guerra para la FAP, $ 15 mil millones", sentenció.

Controversias sobre 'El Frontón'

El visto bueno que ha recibido la construcción del nuevo penal en la isla no ha estado ajeno a críticas y polémicas. El pasado 9 de setiembre el Ministerio Público solicitó el retiro de su voto que realizó en la última sesión del CONAPOC, acusando la falta de un expediente técnico con las observaciones de la obra.

Además, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indicó que su levantamiento afectaría a la fauna silvestre y a las especies en peligro de extinción. La bióloga de esta institución, Cristel Cordero, advirtió que la gran diversidad de importantes especies podrían verse afectadas con el inicio de la obra penitenciaria.

De esta forma, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, dio su opinión sobre la construcción del nuevo penal 'El Frontón'. El exmandatario cuestionó al Gobierno por darle viabilidad a este proyecto, el que considera que no servirá para solucionar el problema de criminalidad en el Perú.