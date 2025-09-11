Maduro anunció la activación del 'Plan Independencia 200': Despliegue contará con "284 frentes de batalla"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, anunció la activación del 'Plan Independencia 200'. Este despliegue militar contará con 284 frentes de batalla, afirma el mandatario, para proteger la soberanía ante la amenaza de una invasión estadounidense.

Milicia bolivariana en acción

La convocatoria hecha por el jefe de Estado, contará con la participación de la Milicia Nacional Bolivariana, la cual Maduro activó semanas atrás. Será respaldada por los Cuerpo Combatientes de la milicia y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estás tropas se moverán a lo ancho y largo de las fronteras venezolanas.

"De manera inmediata, a lo largo y ancho de 284 frentes de batalla, dela independencia y de la paz venezolana. Absolutamente unido, un país entero en perfecta fusión popular, militar, policial: ¡Avanzar! Estos mares, estas tierras, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas le pertenecen a Venezuela y jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", manifestó.

Como parte de esta estrategia defensiva, en horas de la mañana del jueves 11 de setiembre, se logró ver en las calles de Caracas una mayor presencia de efectivos policiales. Esto forma parte del 'Plan Independencia 200', que busca proteger la soberanía venezolana ante un posible desembarco de tropas estadounidenses para capturar a su mandatario.

Estados Unidos ofrece $ 50 millones por Maduro

A inicios de agosto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció que la recompensa por dar con el presidente de Venezuela aumentó a 50 millones de dólares. Esto debido a que la justicia del país norteamericano lo considera como jefe de un cártel de narcotráfico, por lo que tiene una orden de captura.

Semanas después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al ser consultada por la prensa, que Donald Trump estaba listo para desplegar todo su poderío con tal de frenar el narcotráfico venezolano. Esto se comprobó con el despliegue de navíos militares al Caribe.

La tensión obligó a Maduro a activar a la milicia de su país. A la par, Estados Unidos aseguró haber hundido una embarcación de narcotraficantes, mientras que Venezuela habría sobrevolado con dos aviones un buque de la U.S Navy, obligando al gobierno estadounidense a advertir que serán derribados de volver a ocurrir.

De esta forma, Nicolás Maduro anunció la activación del 'Plan Independencia 200', un despliegue de sus tropas por todos el país en 284 frentes de guerra. Esto se da en el marco de la presencia de una flota naval de Estados Unidos en el Caribe.