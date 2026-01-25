RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
¡No acudirá!

Trump critica presentación de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl: "Es una pésima elección"

El presidente estadounidense Donald Trump criticó la elección de los artistas que se presentarán en el show de medio tiempo Super Bowl, Bad Bunny y Green Day. Además, anunció que no acudirá al evento.

Donald Trump critica presentación de Bad Bunny y Green Day en Super Bowl
Donald Trump critica presentación de Bad Bunny y Green Day en Super Bowl (Composición Exitosa)

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 25/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl y expresó su rechazo por las presentaciones que realizarán Bad Bunny y la banda Green Day. 

En contra de las presentaciones

La expectativa a su posible aparición en el show de medio tiempo de la NFL se di debido a que Trump fue el primer presidente en asistir a una final del futbol americano el año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. 

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo de este año. 

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", indicó desde el Despacho Oval en una entrevista concedida a The New York. 

Además, aseguró que pese a sus críticas, la presencia de los músicos, conocidos por sus posturas críticas hacia su gobierno, no fue el motivo principal de su ausencia en el evento deportivo a realizarse el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, pues el factor determinante fue la distancia, según explicó. 

Donald Trump reconoció que se asume como dictador: "A veces se necesita uno"
Lee también

Donald Trump reconoció que se asume como dictador: "A veces se necesita uno"

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", señaló el presidente, y añadió que asistiría "si estuviera un poco más cerca". 

Bud Bunny y Billie Joe Armstrong en contra de Trump

Como se sabe, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, especialmente respecto a sus políticas antinmigrantes. 

Igualmente sucede con el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien hace una semana expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Papa León XIV es sorprendido con retrato de Santa Rosa de Lima en el Vaticano
Lee también

Papa León XIV es sorprendido con retrato de Santa Rosa de Lima en el Vaticano

Es en ese contexto que Donald Trump ha anunciado que no acudirá al Super Bowl y criticó que los artistas escogidos hayan sido Bad Bunny y Green Day. 

Estados Unidos: Agentes de ICE acaban con la vida de un hombre en Minneapolis tras protestas por redadas
Lee también

Estados Unidos: Agentes de ICE acaban con la vida de un hombre en Minneapolis tras protestas por redadas

Temas relacionados Bad Bunny Donald Trump Green Day Super Bowl

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA