Trump critica presentación de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl: "Es una pésima elección"

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no asistirá al Super Bowl y expresó su rechazo por las presentaciones que realizarán Bad Bunny y la banda Green Day.

En contra de las presentaciones

La expectativa a su posible aparición en el show de medio tiempo de la NFL se di debido a que Trump fue el primer presidente en asistir a una final del futbol americano el año pasado en Nueva Orleans, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que no asistirá al Super Bowl de este febrero y que está "en contra" del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo de este año.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", indicó desde el Despacho Oval en una entrevista concedida a The New York.

Además, aseguró que pese a sus críticas, la presencia de los músicos, conocidos por sus posturas críticas hacia su gobierno, no fue el motivo principal de su ausencia en el evento deportivo a realizarse el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, pues el factor determinante fue la distancia, según explicó.

"Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien", señaló el presidente, y añadió que asistiría "si estuviera un poco más cerca".

Bud Bunny y Billie Joe Armstrong en contra de Trump

Como se sabe, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha sido abiertamente crítico con Trump, especialmente respecto a sus políticas antinmigrantes.

Igualmente sucede con el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien hace una semana expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis contra las redadas a inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Es en ese contexto que Donald Trump ha anunciado que no acudirá al Super Bowl y criticó que los artistas escogidos hayan sido Bad Bunny y Green Day.