Estados Unidos se retiró oficialmente de la OMS y no pagará deuda de US$260 millones

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Es oficial: Estados Unidos ya no forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Este jueves 22 de enero, el Departamento de Salud anunció el retiro oficial de la OMS tras la Orden Ejecutiva 14155 firmada por el presidente Donald Trump en 2025. "Promesas hechas, promesas cumplidas", se lee en el comunicado.

"Corregimos injusticias y ponemos fin a la burocracia"

La declaración conjunta del Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert. F. Kennedy Jr, señala que la decisión responde a "las fallas de la OMS durante la pandemia del COVID-19" y a la intención de "reparar el daño" que estas causaron a los estadounidenses.

"La OMS abandonó su misión principal y actuó en contra de los intereses de Estados Unidos. Al hacerlo, obstruyó el intercambio oportuno y preciso de información crucial que podría haber salvado vidas estadounidenses y luego ocultó esas fallas", sostuvieron.

Washington recordó que EE.UU. fue miembro fundador y uno de los máximos contribuyentes financieros de la organización y que, pese a ello, la entidad sanitaria internacional "siguió una agenda politizada" motivada por "naciones hostiles" al país norteamericano.

El escrito afirma que la OMS "manchó y destruyó todo lo que Estados Unidos ha hecho por ella incluso al salir de la organización", pues, según señala, la entidad se ha negado a retirar la bandera estadounidense de sus filas, argumentando que no ha aprobado su salida y que le debe "una compensación".

"Recuperaremos nuestra bandera por los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos, los pequeños negocios devastados por las restricciones impuestas por la OMS y las vidas estadounidenses destrozadas por la inactividad de esta organización. Nuestra retirada es por ellos", mencionaron.

Retiro de EE.UU. de la OMS responde a "vidas estadounidenses destrozadas" durante pandemia del COVID-19.

Estados Unidos se niega a pagar "compensación" a la OMS

También reafirmaron el cese de la financiación y dotación de personal estadounidense para las actividades e iniciativas de la OMS, lo que significa que el país no pagará la deuda pendiente de 260 millones de dólares que aun sostiene con la entidad internacional.

"De ahora en adelante, la colaboración de Estados Unidos con la OMS se limitará estrictamente a la ejecución de nuestra retirada y a salvaguardar la salud y la seguridad del pueblo estadounidense", anunciaron.

EE.UU. anunció que continuará en el liderazgo de la salud pública a nivel mundial, "salvando millones de vidas y protegiendo a los estadounidenses" y que impedirá riesgos de enfermedades infecciosas en sus territorios.

La Casa Blanca aseguró que trabajará con países e instituciones de salud "de confianza" bajo un "modelo más centrado, transparente y eficaz que genere resultados reales, en lugar de la burocracia ineficiente de la OMS".