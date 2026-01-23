Trump ARREMETE de nuevo en el Pacífico: Estados Unidos confirma otra 'narcolancha' destruida

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de algunas semanas sin que se informaran sobre operaciones militares en el Pacífico, la administración de Donald Trump confirmó que destruyó una 'narcolancha' que tenía como destino Estados Unidos. Este ataque se realizó este viernes 23 de enero, provocando la muerte de dos de los tres tripulantes.

Herido fue auxiliado

Este operativo estuvo a cargo del Comando Sur, bajo las órdenes del Secretario de Guerra, Pete Hegseth. La incursión cinética se llevó a acabo luego de que se identificara a la embarcación que navegaba por un trayecto en el Pacífico donde se conocían que personas dedicadas al comercio ilegal de narcóticos transitaban.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", indica el comunicado en X.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern... pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Producto del bombardeo realizado desde el aire, dos personas, presuntos narcotraficantes, fueron abatidos, mientras que un tercero logró sobrevivir. Las fuerzas estadounidense consiguieron visualizar al herido, por lo que activaron los protocolos de emergencia para que personal especializado lo ubique y lo auxilie.

Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. Tras el ataque, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente a los Guardacostas de los Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente", cierra el pronunciamiento.

Escalada en el Caribe

Desde que Donald Trump ordenó el despliegue de navíos militares y tropas al Caribe para frenar el narcotráfico por sus aguas, se realizaron hasta el último día de diciembre un total de 28 operativos, que acabaron con la destrucción de 34 embarcaciones y la muerte de unas 110 personas, según los reportes del gobierno estadounidense.

Cabe precisar que esta ha sido la primera incursión de este tipo realizada en el año, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Las últimas semanas destacaron por la intervención de buques petroleros, los que fueron sancionados de entrar o salir de Venezuela por expresa orden del inquilino de la Casa Blanca.

Se han reanudado los ataques contra 'narcolanchas' en el Océano Pacífico, luego de que el Comando Sur de los Estados Unidos confirmara la destrucción de un navío que presuntamente trasladaba drogas en un ruta hacia suelo norteamericano. Con esto, la política contra el narcotráfico de Donald Trump se mantiene vigente.