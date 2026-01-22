RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Aprobó su captura

Maduro habría sido traicionado: Delcy Rodríguez coordinó con Trump su salida, según medio británico

Un medio británico reveló las conversaciones que Delcy Rodríguez tuvo con funcionarios de Donald Trump. Esto previo a la captura del expresidente de Venezuela a manos de fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez estuvo de acuerdo en salida de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez estuvo de acuerdo en salida de Nicolás Maduro. (Composición Exitosa)

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero no habría sido solo un trabajo de la inteligencia de Estados Unidos, sino que habría tenido el respaldo de Venezuela. Un medio británico ha revelado que la actual presidenta Delcy Rodríguez y su hermano coordinaron con Donald Trump la operación para derrocar al líder chavista.

Estaban dispuestos a colaborar

De acuerdo al informe publicado por The Guardian este jueves 22 de enero, la vicepresidenta y Jorge Rodríguez, su hermano y jefe de la Asamblea Nacional, hicieron un pacto en secreto. Su fuentes indican que le aseguraron a funcionarios estadounidenses y de Qatar a través de intermediarios que respaldarían la salida de Maduro.

En la última primavera Delcy Rodríguez habría está en contacto con integrantes de la administración Trump y estas prosiguieron luego de la conversación telefónica entre el inquilino de la Casa Blanca y el líder chavista. El medio británico asegura que le instó a abandonar de forma voluntaria el poder, lo que se negó a hacer.

The Guardian indica que en diciembre un estadounidense involucrado en las negociaciones le dijo a su gobierno que estaba lista para tomar el cargo: "Delcy estaba comunicando que Maduro tiene que irse". Otra persona relacionada asegura que Rodríguez Gómez dijo que trabajaría con lo que surja después.

Se menciona también que Marco Rubio, Secretario de Estado, mostró su escepticismo en cuanto a trabajar con personas ligadas al gobierno de Maduro. Sin embargo, creyó posteriormente que las promesas de la entonces vicepresidenta eran la mejor forma de evitar el caos una vez el régimen cayera.

Cabello también colaboró

La agencia Reuters informó el pasado 18 de enero que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, también mantuvo conversaciones con el gobierno estadounidense. Esto se habría dado meses antes de la incursión, en el que había un acuerdo para no atacar a la oposición, según cuatro de sus fuentes.

Cabe precisar que Cabello Rondón de 62 años también está acusado de narcotráfico por parte de Washington, aunque no fue objetivo de la operación militar. En el diálogo que sostuvo, también se habría abordado las sanciones contra Venezuela y su situación que afronta.

