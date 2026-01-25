Papa León XIV es sorprendido con retrato de Santa Rosa de Lima en el Vaticano

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV fue sorprendido en el Vaticano al recibir una copia de un antiguo retrato de Santa Rosa de Lima de manos del director peruano encargado del documental de la beata.

Santa Rosa de Lima en el Vaticano

El gesto se produjo durante la presentación del documental 'Una rosa para el mundo', dirigido por Luis Enrique Cam, en la Filmoteca Vaticana. El santo padre recibió una pintura original, descubierta en el Convento de Santa Catalina de Lima y perteneciente a la madre de la santa, que simboliza el profundo lazo espiritual y cultural entre el Perú y la Santa Sede.

La jornada fue marcada por la entrega del retrato, que fue uno de los momentos más significativos entre la Iglesia y la diplomacia peruana, así como los fieles y miembros de la comunidad católica.

El papa León XIV recibió la obra como reconocimiento a la trascendencia espiritual de Santa Rosa y a su papel integrados entre América Latina y la Iglesia universal. El evento fue la antesala a la Visita ad Limina que los obispos peruanos realizarán en Roma a partir del 26 de enero.

El homenaje también antecede a la llegada de los obispos peruanos y permitió resaltar la figura de Santa Rosa como símbolo de identidad, fe y esperanza para el Perú y la Iglesia global.

Documental de Santa Rosa de Lima

Durante la proyección en la Filmoteca Vaticana, el director peruano compartió su experiencia personal sobre la huella espiritual de Santa Rosa de Lima.

El documenta, fue realizado en 2017 cuando Robert Prevost erra obispo de Chiclayo, combina historia, testimonios de fe y relatos de cómo la figura de la santa sigue inspirando a miles de personas en el Perú y en otras partes del mundo.

"Nunca imaginé llegar a saludar al Santo Padre y contarle un poquito de mi trabajo y de mi vida", expresó Cam en sus redes sociales, agradecido por el apoyo recibido en la realización del documental.

La presentación, se dio en la conmemoración de los 400 años de la muerte de la santa y contó con el respaldo de la delegación diplomática peruana ante la Santa Sede. El documental no solo recupera la vida de oración y servicio de Santa Rosa, fallecida a los 31 años, sino que también destaca la expansión global de su culto, conectando América Latina, Europa y otros continentes.

Es en ese contexto que el papa León XIV recibió un retrato original de Santa Rosa de Lima de parte del director peruano del documental de la santa.