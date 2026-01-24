Joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña habría intentado chantajearlos, afirma periodista

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante el programa de YouTube Doble Punta, el periodista César Vivar señaló que presuntamente existen indicios de comunicaciones previas entre la denunciante y los jugadores, en las que se habría intentado chantajearlos mediante un posible intercambio económico antes de que la denuncia llegue a las autoridades.

¿Denunciante intentó chantajear a futbolistas?

El periodista César Vivar indicó que, según sus fuentes, existirían llamadas y mensajes de WhatsApp de teléfonos argentinos enviados a los futbolistas involucrados, antes de que la denuncia fuera presentada oficialmente.

"Tengo algo más, pero tengo que manejarlo en condicional. Existirían llamadas y mensajes de WhatsApp de teléfonos argentinos que han sido recibidos por estos tres futbolistas solicitando un intercambio económico antes de la denuncia. Es muy delicado, pero existirían evidencias de este tipo", comentó Vivar.

De acuerdo con esta versión, la joven de 22 años habría intentado obtener una suma de dinero previo a formalizar la denuncia, un dato que, de ser verificado, podría influir en la investigación y en la percepción pública del caso.

Testimonio de la víctima

En entrevista con Exitosa, Mercedes Ninci reveló que la denunciante, identificada como Sol, contó que Carlos Zambrano se hizo cargo de los gastos de su viaje a Montevideo, así como de los de su amiga Dana.

"Ella cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebus. No tenían plata, pero su amiga Dana le dice que estaban invitadas por Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos", contó la periodista.

Al llegar, las jóvenes se alojaron en un hotel distinto al de los futbolistas, aunque coordinaban encuentros en el Hyatt, donde el equipo realizaba la pretemporada.

Según la denunciante, ese día —cuando habrían ocurrido los hechos— todos consumieron alcohol por insistencia de Carlos Zambrano y luego se dirigieron al cuarto del jugador de Alianza Lima.

"Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber, más de lo que correspondía", añadió la periodista argentina.

Mercedes Ninci contó que la joven relató que quedó sola en ese momento, y fue entonces cuando los tres jugadores la habrían sometido sexualmente: "Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección".

Así, el caso por presunto abuso sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña suma un nuevo elemento con la revelación de César Vivar, quien indicó que la joven denunciante habría intentado un intercambio económico con los futbolistas antes de formalizar la denuncia.