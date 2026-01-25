Familia de joven asesinado de una puñalada en el Rímac pide justicia tras detención de presunto asesino

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los familiares de Martín Mamani de 19 años se encuentran en una lucha por hallar justicia tras su asesinato en el Rímac por parte de un sujeto que intentó robarle. Especialmente luego de que la Policía Nacional capturara al presunto autor del crimen y resultara ser menor de edad.

Fallo del TC lo favorece

El último 24 de enero la PNP informó de la detención del presunto asesino del joven Martín Mamani, el sospechoso fue intervenido en horas de la madrugada en un hospedaje del distrito de San Juan de Lurigancho, donde se le incautó aproximadamente 270 envoltorios de droga y el arma blanca que presuntamente habría utilizado en el crimen.

Según detalló la PNP se trataría de un menor de edad, quien tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, se vería favorecido y no sería procesado por el crimen.

Familia pide justicia a autoridades

Tras conocer que la legislación favorece al criminal que habría acabado con la vida de Martín, sus familiares pidieron a las autoridades justicia para que el sujeto pague por arrebatarle la vida al estudiante de 19 años.

"Al enterarnos que es un menor de edad y, lamentablemente, pues hace poco cambiaron las leyes este joven el temor es que no va a recibir el castigo que se merece. Lamentablemente para nosotros es... pensando que ahí nomás va a quedar, pero esto va a seguir, tenemos que tomar la decisión y esto no va a quedar así", señaló el padre de la víctima.

El señor sostuvo que aunque sea un menor de edad harán lo posible para que, quien sería el asesino de su hijo pague las consecuencias. Además, hizo un llamado al Congreso y a la Fiscalía a hacer los cambios necesarios en la legislación para hallar justicia.

A lo sucedido se suma el cambio en la tipificación del delito por parte de la Fiscalía, pues según informaron lo han modificado como un homicidio simple, lo que para la familia es una indignación al considerar que "fue su intensión matarlo porque no le pudo robar".

"Señor fiscal quisiera saber si usted catalogaría así el hecho si a usted le mataran a su hijo o a su hija, como un intento de asesinato", señaló la madre de Martín entre lágrimas.

Es por ello que la familia de Miguel Mamani, quien perdió la vida tras ser apuñalado en el corazón por un sujeto que le intento robar y aparentemente sería menor de edad, piden justicia para que logren que el culpable pague por el crimen.