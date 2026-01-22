22/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, tomó una drástica decisión tras revelarse la grave denuncia que pesa contra el futbolista de Alianza Lima por presunto abuso sexual.

Carlos Zambrano denunciado por abuso sexual

El futbolista de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se encuentra en el 'ojo de la tormenta' y en serios aprietos. En la mañana de este jueves, 22 de enero, desde Argentina, Antonio Laje, conductor del noticiero 'Otra Mañana', reveló que el jugador también conocido como 'El Káiser', junto a Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una joven argentina de 22 años.

De acuerdo a los primeros reportes, el polémico hecho habría tenido lugar en la ciudad de Montevideo (Uruguay), lugar donde los íntimos realizaron su pretemporada y disputaron tres amistosos internacionales en el contexto de la gira para participar en la Serie Río de la Plata 2026. El medio indicó que el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades judiciales argentinas.

"La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó, la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo", expresaron los conductores de 'Otro Mañana'.

Esposa de Zambrano toma radical decisión

Tras este indignante caso, un grupo de hinchas de Alianza Lima ingresaron a Matute y confrontaron a los jugadores tras la denuncia de presunto abuso sexual contra Zambrano, Peña y Trauco. En medio de esta situación, 'El Káiser' optó por limitar los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar la serie de cuestionamientos que viene recibiendo por su presunto accionar contra una joven en el extranjero.

Quien tampoco tardó en reaccionar y tomar una inesperada medida en sus redes sociales fue su esposa, Marcia Succar. Pues bien, la joven que se mantenía activa en su cuenta de Instagram compartiendo su día a día y actividades realizadas al lado de su pareja, optó por mantener en reserva todos los detalles de su vida íntima colocando su perfil en privado.

Pero no solo eso, sino que también tomó la misma decisión para su cuenta oficial de TikTok. Se desconoce si Succar tomó esta decisión antes o después del anuncio hecho en el canal argentino 'A24'; sin embargo, la noticia ha sorprendido a sus seguidores.

Marcia Succar puso en privado sus cuentas de Instagram y TikTok.



Alianza Lima separó a Zambrano, Trauco y Peña

Alianza Lima se encontraba en preparativos para el duelo ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul, pero esta seria acusación contra tres de sus jugadores podría poner todo en graves aprietos. Ante esta situación el club lanzó un contundente comunicado anunciando que separarán indefinidamente del primer equipo masculino a Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

"(...) se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", señalaron en su cuenta de X.

Comunicado oficial de Alianza Lima.

De esta manera, los seguidores de Carlos Zambrano no solo se sorprendieron con la denuncia que pesa en su contra por presunto abuso sexual, sino que quedaron en shock al revisar la cuenta de su esposa, Marcia Succar: ¡todo en privado!