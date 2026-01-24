Estados Unidos: Agentes de ICE acaban con la vida de un hombre en Minneapolis tras protestas por redadas

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este sábado 24 de enero, un agente federal de ICE acabó con la vida del ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos.

Los agentes del ICE, dirigidos por el gobierno de Donald Trump, indicaron que dispararon "en defensa propia" tras un enfrentamiento con el agraviado.

Las autoridades federales señalaron que el fallecido estaba armado. Tal información fue confirmada pues era propietario legal de armas y no contaba con antecedentes penales.

Segunda muerte en protestas

Un agente federal disparó en contra de un ciudadano estadounidense durante las protestas por las redadas masivas encabezadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un video difundido en redes sociales se observa a Alex Jeffrey Pretti siendo reducido por al menos cinco agentes migratorios por participar de las protestas contra las redadas.

Tras un intenso forcejeo, un agente del ICE dispara en contra del hombre quitándole la vida ante la mirada de otros ciudadanos y protestantes.

El hecho ocurre a pocas semanas después de que agentes acabaran con la vida de otra ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, quien fue atacada con múltiples disparos.

El hecho ha generado que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, condene el ataque y exija al gobierno de Donald Trump que retire a los agentes migratorios de las calles.

El hecho ocurre luego que se revelara una orden administrativa donde se brindan mayores facilidades a efectivos del ICE para ingresar a los domicilios por la fuerza y sin orden judicial.

Trump se pronuncia tras segunda muerte

El presidente Donald Trump defendió el accionar de los agentes del ICE e indicó que estos actuaron para "protegerse a sí mismos", tal como expresó en un mensaje en su cuenta oficial en Truth Social.

Además, indicó que el alcalde y gobernador de Minneapolis "están incitando a la insurrección" debido a que han solicitado el retiro de los agentes del ICE, quienes ya cuentan con la muerte de dos civiles en menos de tres semanas.

"¡Dejemos que nuestros patriotas de Ice hagan su trabajo! 12,000 inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados de Minnesota. Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!", escribió en su cuenta.

Trump se pronunció en Truth Social

Con dos fallecidos, ciudadanos estadounidenses rechazan y protestan tras la graves imputaciones contra los agentes del ICE. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha respaldado su accionar.