Donald Trump reconoció que se asume como dictador: "A veces se necesita uno"

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Antes de las últimas protestas en Estados Unidos donde agentes del ICE asesinaron a otra persona en Minneapolis, el presidente Donald Trump reconoció esta semana que su estilo de gobierno es dictatorial y que "a veces se necesita un dictador".

Trump reconoce estilo dictatorial de gobierno

Durante su discurso en una cena de directores ejecutivos en Suiza en el Foro Económico Mundial, el jefe de la Casa Blanca se refirió a críticas mediáticas que lo llaman un "dictador horrible", contrastándolo con reseñas positivas.

"No puedo creerlo, obtuvimos buenos comentarios en este discurso. Normalmente dicen que soy un dictador horrible, pero a veces necesitas un dictador. Sin embargo, no dijeron eso en este caso", expresó Trump.

En esa línea, el presidente estadounidense aseguró que "todo se basa en el sentido común" en los casos en los que le ofrecen críticas positivas.

Estas polémicas declaraciones llegan en un contexto de altas tensiones sociales y políticas en Estados Unidos: la reciente intervención militar en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro, retiro oficial de la OMS, la insistencia de adquirir Groenlandia y, principalmente, los dos asesinatos perpetuados por agentes del ICE.

Ahora Donald Trump en conferencia tras dar su discurso en Davos:



"Yo soy un dictador, pero a veces se necesita un dictador". pic.twitter.com/SK7yZ4X69f — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 21, 2026

Agentes de ICE acaban con la vida de otra persona en Minneapolis

Este sábado 24 de enero, un agente federal de ICE acabó con la vida del ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. Los efectivos, dirigidos por el gobierno de Trump, indicaron que dispararon "en defensa propia" tras un enfrentamiento con el agraviado.

Las autoridades federales señalaron que el fallecido estaba armado. Tal información fue confirmada pues era propietario legal de armas y no contaba con antecedentes penales.

Un video difundido en redes sociales se observa a Alex Jeffrey Pretti siendo reducido por al menos cinco agentes migratorios por participar de las protestas contra las redadas.

Tras un intenso forcejeo, un agente del ICE disparó en contra del hombre, quitándole la vida ante la mirada de otros ciudadanos y protestantes.

Ante el hecho, el mandatario de EE.UU. efendió el accionar de los agentes del ICE e indicó que estos actuaron para "protegerse a sí mismos", tal como expresó en un mensaje en su cuenta oficial en Truth Social.

El hecho ocurre a pocas semanas de que agentes asesinaran a otra ciudadana estadounidense, Renee Nicole Good, quien fue atacada con múltiples disparos durante un operativo migratorio. La mujer se encontraba al borde de su vehículo.

Durante un evento de directores ejecutivos en Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los comentarios que lo tildan de "dictador" y sostuvo que "es necesario" que lo sea.