Fiscalía inicia investigación contra dos asistentes al concierto de Bad Bunny en Lima tras agresión contra mujer

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La denuncia de agresión que sufrió una mujer durante el concierto de Bad Bunny en Lima ahora es parte de una investigación fiscal. Así lo informó el Ministerio Público tras iniciar investigación preliminar en contra de dos jóvenes de 19 años que están acusados por el delito de agresiones en agravio de la joven de 21 años.

Investigan a dos jóvenes por agresión

El concierto de Bad Bunny en Lima realizado el viernes 16 de enero contó con un hecho de agresión que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales por parte de una agraviada.

Una mujer de 21 años denunció que mientras esperaba el inicio del concierto del cantante puertorriqueño, dos sujetos jalaron de su cabello con el fin de tener una mejor vista del espectáculo.

Ese no habría sido el único acto de agresión, sino que la joven mujer indicó durante su transmisión en vivo por Tik Tok que los dos sujetos lanzaron insultos sobre su condición física, considerado como un acto de agresión verbal.

Ante ello, la Cuarta Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Segundo Despacho) inició la investigación preliminar en contra de Nicolás Dorrego y Mateo Rivera, jóvenes de 19 años por agresiones en contra de la joven.

¿Cuáles son los siguientes pasos en la investigación?

Tras la denuncia realizada por la mujer a través de la transmisión en vivo, la Fiscalía inició las diligencias necesarias y urgentes para determinar la responsabilidad penal de los dos jóvenes investigados.

Tales procedimientos se llevarán a cabo en la comisaría de Petit Thouars, conforme a ley en donde se llevarán algunas diligencias como recabar la declaración de la mujer agraviada y de los dos investigados para tener ambas versiones de los hechos ocurridos en el Estado Nacional de Lima.

La investigación preliminar no descarta que se comprometa a otros posible implicados en los hechos. Para ello, videos recogidos del momento donde ocurrió la agresión servirán como evidencia.

Como otra medida, se oficiará al Instituto de Medicina Legal para que se practique el reconocimiento legal y la evaluación psicológica a la víctima del hecho.

Entre las diligencias se requirió al juzgado de Familia que emita las medidas de protección correspondiente a favor de la mujer de 21 años.

Los dos jóvenes de 19 años investigados por el delito de agresión en agravio de una mujer de 21 años durante la primera fecha del concierto de Bad Bunny en Lima.