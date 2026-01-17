Natalie Vértiz deslumbra en 'La Casita' de Bad Bunny durante su primer concierto en Perú: "Sigo en shock"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz vivió una noche de ensueño durante el primer concierto de Bad Bunny en Perú. La modelo y conductora no solo disfrutó del espectáculo, sino que también brilló en 'La Casita', el espacio exclusivo donde el artista puertorriqueño recibe a invitados especiales.

Natalie Vértiz en 'La Casita' de Bad Bunny

La emoción del Estadio Nacional estaba a tope cuando Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny, el segmento que se ha vuelto un sello de su gira mundial.

La modelo y conductora se movió al ritmo de la música y fue imposible no notar su entusiasmo. "Yo estoy arengando aquí por Natalie, porque ella me representa, representa a todo el Perú ¡Es nuestra Miss!", comentó el creador de contenido Ric La Torre.

Al finalizar el concierto, Natalie Vértiz salió emocionada y contó su experiencia en 'La Casita 'de Bad Bunny. "Increíble, sigo en shock. Estábamos con todas mis amigas, nos vieron, nos llevaron a la casita y todo ha sido de Dios", expresó.

Recordemos que 'La Casita' se caracteriza por recibir a celebridades locales, y aunque Natalie Vértiz se robó todas las miradas, la verdadera sorpresa fue que la mayoría de las otras figuras presentes eran desconocidas para el público.

Otras figuras en 'La Casita' de Bad Bunny

Entre las pocas caras conocidas que estuvieron en 'La Casita' también destacó Vanessa López, ex de Tomate Barraza, quien no dudó en bailar y disfrutar del espectáculo.

Además, la influencer y maquilladora Miranda Salaverry se sumó a la lista de invitados, mostrando su entusiasmo y cercanía con el público presente.

Sin teloneros y con momentos virales

A diferencia de otros conciertos de la gira, Bad Bunny no tuvo teloneros en Lima, algo que sorprendió a los fans que esperaban ver a un artista nacional compartiendo escenario.

Además del espectáculo, no faltaron momentos virales, como cuando uno de los músicos del artista subió al escenario y tocó los acordes de "El Cóndor Pasa" con un instrumento de cuerdas.

Y como si fuera poco, también hubo un pequeño lapsus en el que Bad Bunny mencionó a Chile por error, aunque esto rápidamente quedó en anécdota frente al magnetismo del show y la presencia de Natalie Vértiz y otros invitados en 'La Casita'.

Así, la presencia de Natalie Vértiz en 'La Casita' de Bad Bunny marcó un momento especial del primer concierto en Lima. La modelo y conductora disfrutó al máximo junto a otras figuras como Vanessa López y Miranda Salaverry.