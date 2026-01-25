Cusco: Servicio de trenes a Machu Picchu y Ollantaytambo se reanudó hoy tras descarrilamiento

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado por la tarde, el servicio de trenes entre las estaciones de Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo se vio interrumpido tras el descarrilamiento de uno de ellos en el kilómetro 96+950. La renaudación se dio con retraso.

Descarrilamiento de tren en Machu Picchu produce demoras

El incidente ocurrió a las 2:20 de la tarde, dejando afectados a cientos de turistas en el camino. Si bien la empresa ferroviaria Perú Rail descartó daños personales, se retrasaron cinco servicios de la ruta Ollantaytambo a Machu Picchu y 10 de la ruta en sentido inverso.

La concesionaria del trazado ferroviario, Ferrocarril Transandino S.A., informó horas después de lo sucedido que se tenía previsto que la vía Machu Picchu - Ollantaytambo quede habilitada después de las 9 de la noche del sábado.

Al renaudarse el servicio, se observó a los turistas salir e ingresar a Machu Picchu finalmente, pero con evidente retraso.

Por su parte, la madrugada de este domingo 25 de enero, Cusco presentó lluvias intensas que produjeron un Huaico en el sector Mandor, en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, causando daños en la vía férrea y puente, según informó el COEN.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, la concesionaria Fetransa ya coordina los trabajos de limpieza y rehabilitación en la zona, y el gobierno local ejecuta la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Por lo pronto, el tránsito se encuentra interrumpido.

Alerta máxima en sitios arqueológicos en Cusco por lluvias

Con el objetivo de prevenir situaciones de emergencia por las precipitaciones pluviales de la época en los diversos parques arqueológicos de Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura de esta región dispuso la alerta permanente para el personal de vigilantes, conservadores, profesionales y especialistas que tienen a su cargo la conservación y cuidado del patrimonio arqueológico.

Tal y como lo estipula el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, se ha declarado estado de emergencia en distritos y provincias de la región Cusco por peligro inminente frente a las intensas lluvias que a su vez afectan distintos parques y sitios arqueológicos.

Ante dicha situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco recurrió a sus redes sociales oficiales para informar sobre la activación de una alerta permanente en parques, zonas y sitios arqueológicos de la región.

Por ello, se dispuso se establezca estado de vigilancia activa y permanente durante esta actual temporada de precipitaciones pluviales, para el personal de vigilancia, conservación, profesionales y especialistas.