Religioso en Puente Piedra denuncia que es EXTORSIONADO por 'Los injertos del Norte'

La extorsión, un acto criminal que se ha apoderado de nuestro país no tiene límites y cada nuevo caso que se conoce es muestra de ello. Esta vez se supo que un hombre religioso de Puente Piedra es extorsionado por sujetos que aseguran ser parte de 'Los Injertos del Norte'.

Religioso extorsionado

Jorge Díaz, presidente de la Fraternidad Sacerdotal San Giorgio, viene denunciando ser víctima de amenazas por segunda vez parte de sujetos de mal vivir. Según informó a Exitosa, la primera vez que recibió mensajes extorsivos fue el 5 de abril.

En esta oportunidad, los delincuentes que se adjudican ser parte de la organización criminal 'Los Injertos del Norte', han dejado una carta debajo de su puerto en el que exigían 800 soles para no atentar contra su vida.

"Estaba en el altar para hacer mis oraciones y cuando observo hacia la puerta de entrada, en el piso encuentro un papel sobadito, un papel color beige amarillo, en eso veo, me acerco y ahí está pues, el mensaje que mandan: 'Señor Jorge, páguenos. Su vida está en peligro'", contó.

Resaltó además que estos mensajes son diferentes a los recibidos con anterioridad, debido a que estas personas se identificaron de otra manera en esta oportunidad.

"Me acordé de la primera extorsión que tuve en abril. que también está en proceso, está en la Fiscalía, pero fue diferente a esto a esa extorsión de abril. Porque se identificó la persona, se hizo pasar como un periodista de Panorama, diciendo que 'tenemos videos de cosas, pongámonos de acuerdo', no pusieron un precio 'y si no pones vamos a salir a la prensa y estará en primera plana''", reveló.

El caso ya ha sido tomado por la Depincri de Puente Piedra por lo que se viene investigando el caso y solicitarán las cámaras de seguridad de la zona que serán determinantes para hallar a los culpables.

Extorsionan a monjas

Este no es un caso aislado, en septiembre del 2025 se supo que as únicas 10 monjas carmelitas descalzas que vivían en su convento de Manchay, en Lima, prefirieron huir del país para salvaguardar sus vidas ante las amenazas recibidas.

La mujeres de fe venían siendo extorsionadas, presuntamente por traficantes de terrenos que les exigían dejar la zona haciendo uso de amenazas. Los sujetos hacían llegar bidones de gasolina hasta el monasterio para advertir a las religiosas que serían quemadas de no acceder a sus exigencias.

Es por ello, en esta oportunidad que Jorge Díaz, presidente de la Fraternidad Sacerdotal San Giorgio, denuncia ser víctima de un segundo acto extorsivo por parte de criminales que dicen ser parte de 'Los Injertos del Norte'.