Candidato a diputado por Progresemos busca implementar ESTADO DE SITIO en Perú ante ola criminal

El candidato a la próxima Cámara de Diputados por el partido político "Progresemos", Jorge Luis Caloggero Encina, estuvo este domingo 25 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", el también exviceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior no fue ajeno a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario hacia cientos de peruanos. En ese sentido, indicó que los estados de emergencia "ha fracasado completo" porque no han sido lo suficientemente eficaces para contrarrestar la delincuencia.

Plantean reforma constitucional para reforzar la seguridad ciudadana

Teniendo en cuenta su experiencia en el sector Interior, Jorge Luis Caloggero mencionó a Exitosa que una estrategia más efectiva contra la criminalidad es llevar a cabo una reforma constitucional para dejar a un lado el estado de emergencia y pueda declararse estado de sitio, frente a los "atentados contra el orden interno" que los hampones perpetran permanentemente.

Esta figura, menciona, podría abrir dos frentes contra el crimen organizado, mitigando los dos principales delitos que se derivan del crimen organizados: extorsión y sicariato.

"En principio, la posibilidad de la intervención en apoyo de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de forma mucho más contundente, no como lo que estamos viendo en estos momentos. Y también, la posibilidad, por ejemplo, de ver ciertos derechos constitucionales en ese estado de sitio", sostuvo.

Sobre esto último, puntualizó que una medida que podría reformarse es el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones cuando se encuentran celulares al interior de los penales. Este derecho actualmente beneficia a los responsables de los equipos electrónicos, advierte, por lo cual, plantea su eliminación.

Candidato presidencial propone incentivos o ascensos para la PNP

El candidato presidencial de Progresemos, Paul Jaimes, planteó una estrategia para reducir los índices de criminalidad. En una entrevista brindada a Exitosa el 14 de enero último, propuso otorgarle un incentivo económico o ascenso a los policías que capturen y abatan a los delincuentes.

"Por qué no le ofrezco a los efectivos policiales en su día de franco, por cada detención o si es abatido, un premio económico o ascenso inmediato. Me es mucho más rentable y eficaz porque tienes una motivación. ¿Lo puedes hacer? sí, pero no lo hacen por falta de voluntad política", sostuvo.

Tal como mencionó su candidato al Senado, el aspirante presidencial también brindó su respaldo para que se aplique la figura de estado de sitio, por ser una estrategia "eficaz, sin tanta demanda presupuestal, ni burocracia", expresó.

Desde el partido político "Progresemos" apuntan a intensificar la lucha contra la delincuencia, a través de dispositivos más contundentes en lugar del estado de emergencia.