Paolo Guerrero toma DRÁSTICA decisión tras agresión de hinchas y denuncias contra Trauco, Peña y Zambrano

Paolo Guerrero tomó una drástica decisión tras haber sido agredido por hinchas en medio del escándalo que involucra a tres futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por presunto abuso sexual.

Hinchas agredieron a Paolo Guerrero y más jugadores de AL

El fútbol peruano se ha visto sorprendido por una grave denuncia que recae sobre tres jugadores del club de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. Este indignante hecho provocó la molestia y enfado de los hinchas del equipo blanquiazul.

En medio del escándalo, ayer, 22 de enero, un grupo de barristas irrumpieron de forma violenta el estadio Alejandro Villanueva, donde los jugadores de la escuadra íntima realizaban su entrenamiento. Los hinchas exigían explicaciones al plantel y a los 'peloteros' por el presunto accionar de Zambrano, Peña y Trauco que ha dejado mal parado al "equipo de sus amores".

El ambiente en el recinto de La Victoria se tornó tenso, por lo cual, Paolo Guerrero y Luis Advíncula, trataron de mediar y calmar la situación; sin embargo, terminaron siendo golpeados.

"Hubo agresión. Cinco personas agredidas; cuatro futbolistas: Paolo Guerrero, Luis Advíncula, quienes fueron los más agredidos, sobretodo Advíncula (se hablaba que le dieron en el piso bastante), también fuerona agredidos Luis Ramos quien terminó con hematomas en el rostro y Fernando Gaibor. Además del dirigente Franco Navarro Jr.", expresó Carlos Panez, periodista de Exitosa Deportes.

¿Qué decisión tomó Paolo Guerrero tras el escándalo?

En medio de este escándalo por presunto abuso sexual a una joven extranjera que recae en tres de sus compañeros de fútbol y tras la revelación de que habría sido agredido por un grupo de furiosos hinchas blanquiazules, Paolo Guerrero, tomó una inesperada decisión que desconcertó a sus seguidores en redes sociales.

El 'Depredador' quien se mantiene activo en su cuenta oficial de Instagram compartiendo fotos de las principales actividades que realiza como futbolista y al lado de su pareja, Ana Paula Consorte y sus hijos, esta vez, habría optado por limitar los comentarios de sus publicaciones.

¿El motivo? Un aparente intento de evitar que el contenido que suele compartir sea blanco de ataques o mensajes hostiles relacionados con la investigación que se le sigue a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados indefinidamente por una grave denuncia en contra de ellos.

Detalles de la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

La joven argentina, identificada bajo el nombre de 'Sol', que presentó la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña decidió romper su silencio. La periodista Mercedes Ninci reveló los estremecedores detalles sobre lo que ocurrió en Montevideo y que deja en serios aprietos a los tres jugadores de Alianza Lima.

