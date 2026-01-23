Exdeportista olímpico fue ARRESTADO por narcotráfico: Era uno de los más buscados por el FBI

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un exdeportista olímpico canadiense, señalado por las autoridades como el mayor distribuidor de cocaína de su país, ha sido arrestado y puesto bajo custodia estadounidense. La captura se produjo en México, donde se encontraba escondido desde hace más de una década, trabajando para el Cártel de Sinaloa y coordinando operaciones de tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

Se trata de Ryan Wedding, ex-snowboarder olímpico que compitió en los Juegos de Invierno de 2002 y que terminó en el puesto 24 en la prueba de eslalon gigante paralelo. Wedding figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de US$ 15 millones por su captura. Está acusado de dirigir una organización criminal, tráfico de cocaína y asesinato en una operación que se extendía por Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

La captura en México

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Wedding fue detenido el jueves por la noche en México y trasladado a Estados Unidos gracias a la colaboración del país de habla hispana y sus autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Harfuch.

"Esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México", señaló Patel.

Wedding llegó este viernes al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, donde Patel ofreció una conferencia de prensa. Allí se informó que el exdeportista estaba bajo investigación desde hacía más de un año y que se le acusa de orquestar asesinatos, incluso de funcionarios gubernamentales.

Participación de Ryan Wedding durante Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City.

Durante el operativo se incautaron armas, coches de lujo, obras de arte y otros artículos vinculados a las operaciones de Wedding. El FBI lo describió como un "Escobar de la era moderna" y advirtió que aún buscan a más personas involucradas en su red criminal. Wedding comparecerá ante un tribunal federal el próximo lunes.

Antecedentes judiciales

No es la primera vez que Wedding enfrenta a la justicia. En 2008 fue arrestado en San Diego junto a dos cómplices por conspiración para distribuir cocaína. En esa ocasión, los agentes del FBI encontraron US$ 100.000 en efectivo en su habitación de hotel. Mientras sus coacusados se declararon culpables, Wedding decidió ir a juicio y fue condenado en 2009, cumpliendo cuatro años de prisión.

Tras salir en libertad en 2011, los fiscales federales sostienen que retomó sus actividades criminales, expandiendo su organización y generando más de mil millones de dólares al año en ganancias ilícitas, según declaraciones de la secretaria de Justicia Pam Bondi.

El arresto de Wedding, exdeportista olímpico convertido en capo del narcotráfico, marca un golpe significativo contra el crimen organizado. Su captura en México, tras años de operar bajo la protección del Cártel de Sinaloa, abre un nuevo capítulo judicial que podría convertirse en uno de los procesos más mediáticos de la década.