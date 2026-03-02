Tragedia en bar: Reportan al menos tres muertos y más de 10 heridos en tiroteo

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos tres personas, incluido quien abrió fuego, murieron después de un tiroteo en un bar. Las autoridades realizan las investigaciones respectivas para esclarecer el caso, que también dejó varios heridos.

Tiroteo en bar dejó 3 muertos y varios heridos

Lo que debió ser un momento de diversión se tornó en una pesadilla en la madrugada del último domingo 1 de marzo. De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como Fox News, un hombre armado que vestía ropa con la bandera iraní y proclamaba "propiedad de Alá" abrió fuego en una concurrida zona de bares universitarios en el centro de Austin, capital del estado de Texas.

El informe policial indica que el sujeto bajó la ventanilla de su camioneta y comenzó a disparar contra los clientes que se encontraban en la terraza del bar. Momentos después, se estacionó, bajó y continuó con el tiroteo en la calle hasta que los agentes policiales intervinieron y lo abatieron en el lugar.

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, en rueda de prensa, sostuvo que el sospechoso había estado merodeando la calle donde se ubica el bar momentos antes de iniciar el ataque en Buford's Backyard Beer Garden.

"Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar", explicó a los medios estadounidenses, al reportar que tras la balacera se dejó un saldo preliminar de al menos tres muertos incluido el que disparó identificado como Ndiaga Diagne.

The FBI said it is investigating a possible terrorism motive in a mass shooting early Sunday outside a bar in Austin, Texas, that left two people dead and more than a dozen others injured.

@ABC News' Pierre Thomas reports.



Read more: https://t.co/H8LD5Whmno pic.twitter.com/kwhHpT9DPx — ABC News (@ABC) March 2, 2026

FBI investiga tragedia en Texas

La tragedia también dejó al menos 14 heridos, que fueron trasladados a centros hospitalarios de la ciudad, y tres de ellos permanecen en estado crítico. El alcalde de Austin, Kirk Watson, describió la tragedia como "un momento extremadamente difícil y traumático para nuestra ciudad" y agregó que los corazones de la comunidad están con las familias y las víctimas de este ataque.

El alcalde enfatizó que la investigación continúa en curso y que los funcionarios están trabajando para garantizar que se lleve a cabo de manera exhaustiva y profesional. Watson indicó que la información disponible actualmente es preliminar, pero confirmó que hubo 18 víctimas en total (3 muertos y 14 heridos).

Asimismo, Watson, en su cuenta de X, reveló que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está colaborando con el Departamento de Policía de Austin en la investigación, alegando que encontraron "indicios" en el coche del sospechoso que apuntan a "posibles vínculos terroristas".

This is an extremely difficult, traumatic moment for our City. Our hearts go out to the families and the victims of this tragedy.



The rapid response from our first responders and police officers saved countless lives. I am very proud of them. APD officers bravely and quickly... https://t.co/mycApzO3Di — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) March 1, 2026

Tres personas murieron, incluido el pistolero, y otras 14 resultaron heridas después de un tiroteo en un bar en la madrugada del último domingo 1 de marzo. La policía y el FBI investigan el caso para esclarecer el móvil del ataque.