Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia deja más de medio centenar de muertos y miles de damnificados

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego del devastador terremoto de magnitud 7,7 registrado en Indonesia el pasado 14 de agosto a las 4:58 p. m., se continúa actualizando la cifra de personas fallecidas a causa del intenso movimiento telúrico. Hasta el momento, se han reportado más de medio centenar de víctimas mortales.

¿Cuántos muertos se han reportado a causa del terremoto de Indonesia?

Según las últimas informaciones, se han reportado más de medio centenar de decesos, es decir al menos 53 ciudadanos que dejaron de existir a causa del terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia, precisamente en la zona de Kabupaten Nagekeo, perteneciente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con una ubicación geográfica estimada a 47 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ende.

Consecuencias del terremoto de magnitud 7.7

Una vez ocurrida la emergencia, al menos 5.000 personas han sido evacuadas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el este de Indonesia, dejando al menos 53 muertos y más de 130 heridos, informaron las autoridades este domingo.

El fuerte sismo provocó el bloqueo de carreteras y deslizamientos de tierra, dificultando las labores de emergencia y evacuación. Entre los heridos, hay muchas personas presentan fracturas por caídas de impacto.

Terremoto de 7,7 en Indonesia deja decenas de muertos y más de 2.000 evacuados



El sismo ha dejado edificios colapsados, miles de evacuados y una intensa búsqueda de sobrevivientes.



El potente terremoto golpeó el este de Indonesia, donde las autoridades reportan al menos 47... pic.twitter.com/ssfTkc5mcQ — DW Español (@dw_espanol) August 15, 2026

¿Qué medidas de precaución se deben tener ante un sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha publicado a través de su cuenta oficial la importancia de la caja de reserva, un complemento a la mochila de emergencia porque permite tener mayor almacenamiento de artículos que se requieren luego de un sismo de considerable intensidad, como está previsto en el país.

La mochila de emergencia debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros.

También debe incluir elementos útiles para afrontar las horas posteriores al desastre, como una radio a pilas, un silbato y una linterna. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos, además de enseres del hogar, termos, ropa de cambio, ropa interior y pilas de repuesto. La finalidad de esta caja es disponer de los recursos necesarios para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre.