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Luto en Ecuador

Falleció Stefano Noboa, hijo del presidente ecuatoriano Daniel Noboa

El Gobierno de Ecuador dispuso mantener la bandera a media asta durante tres días tras confirmarse la pérdida de la pareja presidencial.

El presidente Daniel Noboa junto a su esposa, Lavinia Valbonesi
El presidente Daniel Noboa junto a su esposa, Lavinia Valbonesi .

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/08/2026

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La familia presidencial de Ecuador atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi, tercer hijo del mandatario Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi. La trágica noticia ha conmocionado a la nación y provocado inmediatas muestras de pesar hacia la pareja presidencial en este difícil momento.

Complicaciones médicas y anuncio oficial

El deceso del pequeño Stefano Noboa Valbonesi ocurrió tras presentarse severas complicaciones de salud en el entorno gestacional de la familia. La trágica pérdida se da en un contexto de suma delicadeza para la primera dama y el jefe de Estado ecuatoriano.

La encargada de dar a conocer la noticia a la opinión pública fue la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X. En el mensaje, la funcionaria detalló el complejo cuadro médico que atravesó la esposa del mandatario.

Según precisó la titular de la cartera de Gobierno, Lavinia Valbonesi debió ser sometida a una intervención médica de urgencia. Trágicamente, los esfuerzos por contrarrestar la complicación durante el periodo de gestación no impidieron el desenlace que hoy enluta a la familia presidencial.

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Reacciones e institucionalización del duelo del presidente

Tras hacerse público el fallecimiento del menor, diversas autoridades e instituciones del Estado expresaron de inmediato sus condolencias y solidaridad con la pareja presidencial. Los mensajes de apoyo han destacado la empatía y respeto hacia el dolor por el que atraviesan las autoridades nacionales.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, emitió sus condolencias públicas y ordenó medidas de duelo institucional en el sector defensivo. El funcionario dispuso que las banderas de todos los cuarteles de la Policía Nacional permanezcan a media asta durante un periodo de tres días en memoria del hijo del gobernante.

En la misma linea, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, hizo llegar su solidaridad a la pareja presidencial y anunció acciones similares en el Palacio Legislativo. La máxima autoridad del Parlamento dispuso también el izamiento de la bandera a media asta durante tres días en señal de luto formal y respeto.

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