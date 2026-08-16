Gobierno autoriza viaje del canciller Carlos Espá a Estados Unidos para coordinar acciones ante el fenómeno El Niño

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pasado 15 de agosto se autorizó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá a Estados Unidos, del 17 al 19 de agosto de 2026, con el objetivo de participar en reuniones de alto nivel vinculadas con la prevención y preparación frente al fenómeno El Niño 2026 - 2027.

Carlos Espá viajara a Estados Unidos

La autorización fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 257-2026-PCM, publicada el 15 de agosto de 2026. El dispositivo también encarga el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, mientras dure la ausencia del titular de la Cancillería.

Según los puntos abordado en la resolución, el viaje responde a la necesidad de fortalecer la coordinación internacional del Perú ante los posibles impactos del fenómeno El Niño. Asimismo, el documento señala que el país participa en espacios de planificación orientados a articular acciones de prevención, preparación y respuesta frente a este evento climático.

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del señor ALFONSO CARLOS ESPA Y GARCES-ALVEAR, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 17 al 19 de agosto de 2026, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", expresa la resolución.

Importancia de mantener acuerdos con Estados Unidos

Dicha resolución destaca además la importancia de mantener coordinaciones con autoridades y organismos especializados de Estados Unidos, entre ellos el Departamento de Estado y entidades vinculadas con la gestión del riesgo de desastres y la respuesta ante emergencias. Estas acciones buscan intercambiar experiencias, fortalecer capacidades institucionales.

Asimismo, el Gobierno sostiene que la participación del canciller permitirá representar al Estado peruano en las reuniones y contribuir a la definición de acciones conjuntas destinadas a reducir los efectos que podría generar el fenómeno El Niño en el territorio nacional. El contexto cobra especial relevancia debido a las medidas de preparación adoptadas por el Ejecutivo frente al riesgo.

Informe de la reunión internacional

La norma dispone finalmente que la Oficina General de Recursos Humanos adopte las acciones correspondientes y establece que el ministro deberá presentar, dentro de los quince días calendario siguientes a su retorno, un informe detallado sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante la comisión de servicio.

Con esta autorización al canciller Carlos Espá para viajar a Estados Unidos, el Gobierno busca reforzar la cooperación internacional y la capacidad de respuesta del Perú ante los escenarios de riesgo asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.