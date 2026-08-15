Terremoto en Colombia: sube a 294 el número de fallecidos

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que la cifra de víctimas mortales por el devastador terremoto que azotó a Colombia ascendió a 294 personas. A casi una semana del evento telúrico, los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente en las zonas más afectadas, donde el balance oficial contabiliza además miles de heridos y decenas de desaparecidos entre los escombros.

Balance oficial de daños y personas afectadas tras sismo en Colombia

De acuerdo con el último reporte emitido por la UNGRD, el balance de personas no localizadas se elevó a 320, mientras que la cifra de heridos alcanzó los 3.935 y el total de rescatados se sitúa en 353. El impacto social de la tragedia ha alcanzado a 54.008 familias, lo que representa a más de 115 mil personas damnificadas repartidas en 448 municipios del territorio nacional.

A nivel de infraestructura, la catástrofe ha dejado más de 14 mil viviendas destruidas y unas 81.506 con severos daños estructurales. Asimismo, se registra el colapso total de 66 edificios, concentrados principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, las cuales han sufrido las mayores afectaciones en sus zonas urbanas.

La red pública y de servicios también presenta graves repercusiones, contabilizándose daños en 241 centros de salud, más de 2.600 instituciones educativas y cientos de vías de comunicación, puentes y aeropuertos. En paralelo, el Servicio Geológico Colombiano informó que se han registrado cientos de réplicas tras el movimiento principal, manteniendo en alerta a la población.

Pérdida de rescatada en Pereira y labores de búsqueda

En medio de las operaciones de socorro, se confirmó el lamentable fallecimiento de Daniela Largo, una joven de 32 años que había sido rescatada con vida tras permanecer 36 horas atrapada bajo las estructuras colapsadas en Pereira. A pesar de los esfuerzos médicos y de haber resistido internada durante varios días en cuidados intensivos, su deceso fue reportado durante esta jornada.

El rescate de la ciudadana había representado un importante símbolo de esperanza para los brigadistas, quienes trabajaron por más de diez horas continuas atravesando gruesas placas de hormigón para poder llegar hasta ella. Su partida enluta nuevamente a una de las localidades más golpeadas por la emergencia sísmica.

Entretanto, en los puntos críticos de la tragedia, las cuadrillas de rescate no detienen el retiro de escombros con apoyo de maquinaria pesada. Mientras se agotan las horas para hallar más sobrevivientes, la ciudadanía se moviliza en cadenas de solidaridad para llevar alimento y contención emocional a los miles de damnificados instalados en albergues temporales.