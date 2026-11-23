23/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Cumbre de Clima de Antalya (COP31), en Turquía, concluyó este domingo sin un acuerdo político global luego de una prórroga récord de más de 44 horas de negociaciones que no logró conciliar las posturas de los bloques regionales.

Desacuerdos entre bloques y bloqueo del texto base

Las negociaciones quedaron estancadas en tres ejes principales: el abandono de los hidrocarburos ya pactado en la COP28 de Dubái, el incremento de la financiación climática exigido por países en desarrollo como India y naciones latinoamericanas, y el impulso a la tecnología de captación de carbono.

Durante la plenaria de Antalya, la Unión Europea (UE) vetó el documento al objetar la exclusión de una mención explícita al abandono de los combustibles fósiles, postura a la que se sumaron el Reino Unido, Panamá, Noruega y Vanuatu, entre otros países.

La falta de acuerdos derivó en la salida del presidente formal de la cumbre, el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, en plena plenaria, dejando la conducción a su segundo, hecho que fue cuestionado en la clausura por delegaciones como Panamá y Ghana.

En esa misma sesión final, Rusia criticó a la UE por canalizar ayudas climáticas mediante préstamos, el Grupo Árabe encabezado por Arabia Saudí expresó malestar con el panel de expertos del IPCC por su postura sobre la captura de carbono, China respaldó de forma breve el texto base e India cuestionó la posición europea respecto al aumento de fondos climáticos.

Respecto a este desenlace, el economista y columnista de Exitosa, Guido Pennano, analizó las implicancias económicas del cierre sin acuerdos en Turquía y señaló que el resultado debilita los compromisos orientados a mitigar el cambio climático. Asimismo, indicó que el escenario internacional podría traducirse en una mayor disponibilidad de crudo en el mercado global.

"Probablemente va a haber más petróleo disponible para el mundo. Eso sí, a los países importadores de petróleo, caso nuestro nos van a beneficiar porque la mayor producción va a influir en precios", detalló.

Impacto en el mercado petrolero y contexto internacional

El especialista precisó que el incremento en la oferta mundial de hidrocarburos tendría efectos directos sobre las cotizaciones internacionales, lo que representaría un alivio en costos para economías que dependen de la importación de combustibles, como el Perú. De acuerdo con su evaluación, la falta de restricciones globales tras la cumbre reduce los frenos inmediatos sobre la extracción petrolera.

Asimismo, Pennano vinculó la evolución futura de los precios del crudo con el desarrollo del conflicto bélico en Medio Oriente. Señaló que, una vez concluida la guerra de Irán, se registraría un descenso en el valor del barril en los mercados internacionales, aunque advirtió que no existe una fecha definida para el término de dicho enfrentamiento.

"Terminada la guerra de Irán, ojalá acabe pronto, vamos a comenzar a ver una caída en precio del petróleo, claro con un clima más complicado", señaló.

De este modo, el cierre de la COP31 en Antalya dejó sin efecto un nuevo compromiso multilateral sobre transición energética, mientras los mercados energéticos mantienen la atención tanto en los niveles de producción de combustibles fósiles como en el desenlace del escenario geopolítico en Irán.

En ese sentido, la reducción de hidrocarburos quedó sin un respaldo vinculante tras el término de la COP31 en Turquía, escenario que, según el análisis económico expuesto, abre paso a una mayor oferta mundial de petróleo y a posibles ajustes a la baja en sus precios internacionales.