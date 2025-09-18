Venezuela exhibió el poder de su Fuerza Aérea y anuncia maniobras militares en el Caribe

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el país sudamericano se animó a exhibir su poderío. El plan 'Caribe Soberano 200' ha sido presentado por la Aviación Militar Bolivariana, bajo el mando del presidente Nicolás Maduro, para hacer frente a la presencia estadounidense en la región.

Armas y maniobras militares

A través de varios videos publicados en la cuenta de Instagram de la aviación venezolana, se muestran a sus cazas de combate Sukhoi-30, de fabricación rusa en tierra y luego volando por los cielos. El país llanero adquirió 24 de estas aeronaves de 4.5 generación, aunque una se perdió en un accidente en 2015.

En las imágenes también se ven a tropas aerotransportadas saltando desde un avión de carga militar. Esa maniobra forma parte del plan 'Caribe Soberano 200', que busca demostrarle a las fuerzas de los Estados Unidos que tienen efectivos entrenados y dispuestos a defender sus fronteras.

La AMB también presumió el poderío antiaéreo con la que cuenta, con la potencia de fuego de una torreta fija. También se observan a cuerpos de combate descendiendo de helicópteros con tácticas anfibias, en las que son dejados en el agua y luego toman posición en tierra o en embarcaciones.

Sin embargo, según CNN, algunas de los videos difundidos esta semana, serían del 2024, por lo que se contactó con el Ministerio de Defensa de Venezuela para tener más precisiones, aunque sin recibir una respuesta al respecto.

ONG venezolana advierte obsolescencia de unidades

Debido a los problemas económicos que afronta el gobierno venezolano hace años, no está claro cuántos Sukhoi están realmente operativos. Esto lo señala la ONG Control Ciudadano, que a inicios del 2022 publicó un informe con los registros de accidentes aéreos de la Fuerzas Armadas Bolivarianas ocurridos en las últimas dos décadas.

"La Fuerza Armada Nacional pasó de dos siniestros registrados en 2020 a tres en 2021, según el informe de Control Ciudadano, que registra 83 accidentes con aeronaves militares de la FANB en más de dos décadas, desde el año 2000 hasta el 2021, documentados por fecha, tipo de aeronave, modelo, siglas, componente militar al que pertenecen, lugar del siniestro y bajas", manifiesta el texto.

Informe de la ONG Control Ciudadano.

Con esto, Venezuela le demuestra a los Estados Unidos que está dispuesto a defender su territorio. Con el plan 'Caribe Soberano 200', la Aviación Militar Bolivariana exhibió el poderío de sus cazas de combate y las maniobras aéreas que su compañías aerotransportadas pueden realizar.