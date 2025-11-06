Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras anularse su condena: "Cinco años injustos"

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras pasar cuatro años en prisión, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez salió en libertado luego de que la justicia de ese país anulara su sentencia por el caso 'Golpe de Estado II'. La mandataria había sido condenada a 10 años de encarcelamiento en 2022 por haber atentado contra la institucionalidad y autoproclamarse jefa de Estado.

Asumió ante renuncia de Evo Morales

Cuando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, renunció al cargo por acusaciones de fraude electoral, Áñez Chávez asumió el cargo según manda la constitución de la nación altiplánica, al ser la segunda vicepresidenta del Senado. Pero esto fue considerado como un atentado contra la democracia, por lo que la condenaron a 10 años de cárcel.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Bolivia revisó su sentencia y este jueves 6 de noviembre la anuló al considerar que "se vulneraron garantías constitucionales", al ser juzgada por una instancia no adecuada. Así, se revocaron los delitos de Incumplimiento de deberes y Resoluciones contrarias a la Constitución.

A su salida de la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde estuvo recluida estos últimos años, fue recibida por sus hijos y por un grupo de seguidores que la respaldaban. Lanzó un mensaje en el que aludía su encarcelamiento al exlíder del MAS.

La expresidenta Jeanine Áñez, señaló: "Tuvo que irse el monstruo para que se reconozca que en Bolivia nunca hubo un golpe. Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria. Me trataron como a una verdadera delincuente, sin compasión. Mi salud se deterioró." pic.twitter.com/8fWDQG7UrG — Contacto Bolivia (@ContBolivia) November 6, 2025

"Se tuvo que ir el monstruo para que yo pueda volver a la vida, se tuvo que ir el monstruo para que se reconozca que en este país jamás hubo un golpe de Estado. Toda esta experiencia, de casi cinco años injustos, en los que me trataron como a una verdadera delincuente, sin compasión, y en los que mi salud se deterioró, me deja más firme", sostuvo Áñez.

Ascenso y prisión de Jeanine Áñez

Las elecciones presidenciales del 2019 dejaron como ganador a Evo Morales, pero esto trajo consigo una crisis social y denuncias de fraude que lo obligaron a la dimisión por la amenaza de que los militares tomaran el poder. Al quedar vacante el cargo, la senadora opositora se autoproclamó mandataria.

Después de dejar el cargo, en 2021 solicitaron prisión preventiva en su contra, siendo detenida en la ciudad de Trinidad. En primer momento, el Ministerio Público boliviano la acusó de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El Tribunal Supremo de Bolivia anuló la sentencia por golpe de Estado contra la expresidenta de ese país, Jeanine Áñez. La mandataria había asumido el cargo después de que Evo Morales renunciara en 2019.