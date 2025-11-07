Policía captura a dos sujetos implicados en el cruel asesinato a alférez de la PNP en Carabayllo

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El pasado 23 de octubre, el alférez Jhordy Steiner Escobedo Mori, que trabajaba en la comisaría de Carabayllo, fue cruelmente asesinado cuando se encontraba al interior de su auto y al lado de su pareja en la zona de San Pedro en el mismo distrito.

De acuerdo a la versión de la mujer, los atacantes los abordaron y la obligaron a bajar del vehículo para luego dispararle a quema ropa hasta quitarle la vida. Pese a que la fémina avisó a sus familiares para trasladar a la víctima al Hospital de Puente Piedra, ahí solo confirmaron su deceso a causa de los balazos.

PNP captura a implicados en asesinato a alférez

Tras varias semanas de este lamentable hecho, la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri logró un avance significativo en el caso tras capturar a dos sujetos quienes serían los responsables de este asesinato.

De acuerdo a la revelado, ambos pertenecerían a una peligrosa banda que opera en la zona por lo que se le incautaron el vehículo con el que habrían perpetrado el crimen del 23 de octubre y una importante cantidad de droga.

"La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri detuvo a dos presuntos integrantes de una banda delictiva implicados en el robo agravado y el homicidio del alférez PNP ocurrido el 23 de octubre de 2025. Se intervino el vehículo que se habría usado en el hecho y se decomisaron marihuana y PBC. Las diligencias continúan", indicaron.

La División de Investigación de Homicidios de la @DirincriPNP detuvo a dos presuntos integrantes de una banda delictiva implicados en el robo agravado y el... pic.twitter.com/s3L6CJKRsJ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 7, 2025

Pide medidas de protección

Días después de este trágico hecho, la joven pareja del alférez asesinado conversó con Latina para revelar que teme por su vida ya que muchos datos relevantes fueron difundidos por la prensa.

Incluso, reveló que su preocupación es aún mayor ya que se encuentra en los primeros meses de gestación por lo que su temor también es por su futuro hijo.

"No se porqué después de haber expuesto mi cara, mis datos, la fachada de mi casa, nadie se ha acercado a mi a ayudarme, no sé hubieran mandado un patrullero fuera de mi casa para que me cuiden. Yo me siento tensa, estoy nerviosa, no sé si me puede pasar cualquier cosa, tengo mucho miedo", expresó.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú capturó a dos sujetos implicados en el asesinato al alférez PNP Jhordy Steiner Escobedo Mori ocurrido el pasado 23 de octubre cuando se encontraba dentro de su vehículo y al lado de su pareja.